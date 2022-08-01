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Культура и отдых

Гуманитарный лекторий Парка науки ННГУ пройдет в Заповедных кварталах 10 августа

09 августа 2022 18:41  [66] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ННГУ

Гуманитарный лекторий Парка науки ННГУ пройдет в Заповедных кварталах 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Согласно информации, в 18:30 в саду изобретателей Заповедных кварталов на улице Короленко, 17 нижегородцам расскажут о литературе, культурологии, истории и фольклористике.

Так, Алиса Лисова расскажет про героиню древних преданий – русалку, Евгений Куликов объяснит, как фэнтези связано с историей реального мира, Елизавета Мартя расскажет участникам лектория о международном праве в Древней Греции, а на лекции Ирины Байдиной состоится обсуждение "музыкальных игр" прошлого и современности. 

Продолжительность каждой лекции 30 минут. 

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Также будет доступна прямая трансляция в соцсети "ВКонтакте". 

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Теги:
ННГУ Фестиваль
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