Гуманитарный лекторий Парка науки ННГУ пройдет в Заповедных кварталах 10 августа Культура и отдых

Фото: пресс-служба ННГУ

Гуманитарный лекторий Парка науки ННГУ пройдет в Заповедных кварталах 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Согласно информации, в 18:30 в саду изобретателей Заповедных кварталов на улице Короленко, 17 нижегородцам расскажут о литературе, культурологии, истории и фольклористике.

Так, Алиса Лисова расскажет про героиню древних преданий – русалку, Евгений Куликов объяснит, как фэнтези связано с историей реального мира, Елизавета Мартя расскажет участникам лектория о международном праве в Древней Греции, а на лекции Ирины Байдиной состоится обсуждение "музыкальных игр" прошлого и современности.

Продолжительность каждой лекции 30 минут.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Также будет доступна прямая трансляция в соцсети "ВКонтакте".