Более 4,5 кг наркотиков обнаружили служебные собаки Приволжского таможенного управления за I полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года увеличилось количество обнаружения служебными собаками таможенных органов Приволжского региона запрещённых к провозу вещей. Так, за указанный период зафиксировано 111 таких случаев (в прошлом году - 82).
Из общего количества 14 случаев приходится на выявление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и 5 - на незаконное перемещение табака и табачных изделий.
В 92 случаях служебные собаки обнаружили деньги, которые перевозились сверх разрешённой для перемещения суммы.
Как рассказали в пресс-службе Приволжского таможенного управления, общий вес обнаруженных с использованием служебных собак наркотических средств и сильнодействующих веществ составил более 4,5 кг.
Также изъяты незаконно перемещаемые через воздушные пункты пропуска денежные средства в эквиваленте 10 млн 497 тыс. 970 рублей, также изъято 227 пачек сигарет.
По данным фактам таможенные органы региона возбудили 104 административных дела и 6 уголовных дел. Ещё 4 материала переданы по подследственности в другие правоохранительные органы.
Кинологи таможен региона со служебными собаками работают в международных аэропортах, при обследовании почтовых отправлений, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и на службе в мобильных группах.
Только в Нижнем Новгороде за первое полугодие 2022-го собаки обследовали багаж и ручную кладь пассажиров 83 международных авиарейсов с различных направлений. Возбуждено 14 дел об административных правонарушениях и 1 уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда денежных средств).
Напомним, в Нижнем Новгороде сотрудники транспортной полиции провели апробацию прибора "П-ИОН" - детектора паров и следов взрывчатых веществ, в рамках которой были организованы "соревнования" по поиску между этим прибором и служебной собакой.
Ранее сообщалось, что Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов прошёл в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+