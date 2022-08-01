Более 4,5 кг наркотиков обнаружили служебные собаки Приволжского таможенного управления за I полугодие 2022 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В первом полугодии 2022 года увеличилось количество обнаружения служебными собаками таможенных органов Приволжского региона запрещённых к провозу вещей. Так, за указанный период зафиксировано 111 таких случаев (в прошлом году - 82).

Из общего количества 14 случаев приходится на выявление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и 5 - на незаконное перемещение табака и табачных изделий.

В 92 случаях служебные собаки обнаружили деньги, которые перевозились сверх разрешённой для перемещения суммы.

Как рассказали в пресс-службе Приволжского таможенного управления, общий вес обнаруженных с использованием служебных собак наркотических средств и сильнодействующих веществ составил более 4,5 кг.

Также изъяты незаконно перемещаемые через воздушные пункты пропуска денежные средства в эквиваленте 10 млн 497 тыс. 970 рублей, также изъято 227 пачек сигарет.

По данным фактам таможенные органы региона возбудили 104 административных дела и 6 уголовных дел. Ещё 4 материала переданы по подследственности в другие правоохранительные органы.

Кинологи таможен региона со служебными собаками работают в международных аэропортах, при обследовании почтовых отправлений, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и на службе в мобильных группах.

Только в Нижнем Новгороде за первое полугодие 2022-го собаки обследовали багаж и ручную кладь пассажиров 83 международных авиарейсов с различных направлений. Возбуждено 14 дел об административных правонарушениях и 1 уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда денежных средств).

Напомним, в Нижнем Новгороде сотрудники транспортной полиции провели апробацию прибора "П-ИОН" - детектора паров и следов взрывчатых веществ, в рамках которой были организованы "соревнования" по поиску между этим прибором и служебной собакой.

Ранее сообщалось, что Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов прошёл в Нижнем Новгороде.