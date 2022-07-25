"Соревнования" между собакой и прибором по поиску запрещённых веществ прошли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

В Нижнем Новгороде сотрудники транспортной полиции проводят апробацию прибора "П-ИОН" - детектора паров и следов взрывчатых веществ. Как рассказали в ведомстве, он предназначен для обследования подозрительных предметов, ручной клади, багажа, одежды в аэропортах, на вокзалах и в поездах.

Согласно информации, внедрение новых современных технических средств нацелено на обеспечение высокого уровня безопасности на железнодорожном транспорте, а также на повышение уровня защищённости объектов транспортной инфраструктуры в том числе от террористических посягательств.

В настоящее время два детектора "П-ИОН" тестируют в реальной обстановке при выполнении оперативно-служебных задач подразделениями УТ МВД России по ПФО в Нижнем Новгороде.

Перед началом опытной эксплуатации в моделируемых условиях были проведены "соревнования" между служебными собаками ЦКС Управления и специальным досмотровым прибором. Так, участники своеобразного состязания должны были обнаружить свёрток с запрещённым веществом в одной из картонных коробок и в одной из спортивных сумок.

В обоих случаях и служебная собака, и детектор паров успешно справились с поставленной задачей. Но специально обученному животному на это потребовалось значительно меньше времени.

В пресс-службе транспортной полиции отметили, что на сегодняшний день прибор не может работать лучше и точнее служебно-розыскной собаки. А вот в случаях, когда нет возможности использовать четвероногого помощника, использование подобных устройств может быть необходимым и вполне эффективным.

Ранее сообщалось, что Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов прошёл в Нижнем Новгороде.