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15 августа 2022 14:06  [220] Банк "Открытие" дарит 10 000 рублей за использование карты "120 дней"
Бизнес

Банк "Открытие" дарит 10 000 рублей за использование карты "120 дней"

15 августа 2022 14:06  [220] Бизнес

Банк "Открытие" запустил акцию "10 000 рублей за карту "120 дней". Клиенты, которые оформят кредитную карту "120 дней" и за три месяца потратят по ней 100 000 рублей, получат 10 000 рублей.

Для участия в акции клиентам* необходимо оформить кредитную карту "120 дней" до 28 августа и совершить не менее 10 транзакций на общую сумму от 100 000 рублей в течение 90 дней после ее открытия. Бонусные рубли будут начислены на бесплатную дебетовую Opencard. Ими сразу можно будет компенсировать одну или несколько покупок и получить на карту 10 000 рублей.

"120 дней" – самая популярная кредитная карта в линейке банка "Открытие". Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитный лимит до 500 000 рублей.

"Наше предложение не имеет аналогов на российском банковском рынке. Мы уверены, что клиенты оценят его по достоинству и сделают выбор в пользу нашей бесплатной кредитной карты с льготным периодом 120 дней. Рекомендуем оформить ее на сайте open.ru или в любом удобном офисе банка", – прокомментировал Олег Сапегин, лидер трайба "Кредитные карты" банка "Открытие".

Оформить карту в период акции можно онлайн на сайте банка или в мобильном приложении, с бесплатной доставкой, а также в офисах банка.

В поддержку акции "10 000 рублей за карту "120 дней" стартовала рекламная кампания в диджитал-каналах с уже полюбившимися амбассадорами "Открытия" – народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.

Полный список всех преимуществ по карте "120 дней" и подробные условия акции доступны на сайте банка.

* Предложение действительно для клиентов, не имеющих кредитных карт банка "Открытие" с 1 августа 2021 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

 

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Теги:
Банки Открытие
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