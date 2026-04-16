Комплектующие для хирургических комплексов будут производить в ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Экспертный совет по развитию особой экономической зоны "Кулибин" в Нижегородской области одобрил заявку компании ООО "Стандарт НН" на получение статуса резидента. Заседание прошло под председательством замгубернатора Егора Полякова.

Компания планирует создать производство комплектующих для импортозамещающего роботизированного хирургического комплекса. Объем инвестиций в проект составит 250 млн рублей, предусмотрено создание 91 рабочего места.

Егор Поляков отметил, что проекты высокотехнологичных производств все чаще выбирают ОЭЗ "Кулибин" благодаря преференциальным условиям и готовой инфраструктуре. По его словам, площадка предлагает, в том числе, готовые производственные корпуса "под ключ".

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года в Дзержинске. Сейчас ее площадь составляет 842,4 га с учетом расширения в 2025 году за счет территории в городе Бор. В состав зоны входят государственная площадка и несколько частных, уже обеспеченных инфраструктурой.

Резиденты особой зоны получают налоговые льготы, в том числе пониженные ставки налога на прибыль — от 2% в первые пять лет, а также освобождение от налога на имущество, землю и транспорт на установленный срок.

С 2025 года развитие инвестиционной активности входит в число задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", направленного на улучшение условий ведения бизнеса и рост инвестиций в экономику регионов.

