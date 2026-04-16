Производство биоугля за 50 млн рублей планируют запустить в Семеновском округе Экономика

Фото: freepik.com

В Семеновском округе может появиться цех по производству биоугля. Информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

Проект предусматривает организацию мобильных линий по переработке неликвидной древесины любых пород. В результате планируется выпускать биоуголь различных фракций.

Интерес к созданию производства объясняется особенностями территории. В округе представлен разнообразный лесной фонд, рядом работают деревообрабатывающие предприятия, а спрос на биоуголь стабильно высокий — как со стороны промышленных компаний, так и местных жителей.

Дополнительным преимуществом является удобная транспортная логистика.

Объем инвестиций в проект оценивается в 50 млн рублей. В рамках реализации планируется создать 50 рабочих мест.

Срок реализации проекта составляет два года. Предполагается, что вложенные средства окупятся в течение трех лет. Под размещение производства предусмотрен участок площадью один гектар.

