Производство биоугля за 50 млн рублей планируют запустить в Семеновском округе

В Семеновском округе может появиться цех по производству биоугля. Информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.
Проект предусматривает организацию мобильных линий по переработке неликвидной древесины любых пород. В результате планируется выпускать биоуголь различных фракций.
Интерес к созданию производства объясняется особенностями территории. В округе представлен разнообразный лесной фонд, рядом работают деревообрабатывающие предприятия, а спрос на биоуголь стабильно высокий — как со стороны промышленных компаний, так и местных жителей.
Дополнительным преимуществом является удобная транспортная логистика.
Объем инвестиций в проект оценивается в 50 млн рублей. В рамках реализации планируется создать 50 рабочих мест.
Срок реализации проекта составляет два года. Предполагается, что вложенные средства окупятся в течение трех лет. Под размещение производства предусмотрен участок площадью один гектар.
Ранее сообщалось, что 21 новый инвестпроект на 13,8 млрд рублей поддержали в Нижегородской области.
