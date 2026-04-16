Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

16 апреля 2026 09:54 Экономика
Производство биоугля за 50 млн рублей планируют запустить в Семеновском округе

Фото: freepik.com

В Семеновском округе может появиться цех по производству биоугля. Информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

Проект предусматривает организацию мобильных линий по переработке неликвидной древесины любых пород. В результате планируется выпускать биоуголь различных фракций.

Интерес к созданию производства объясняется особенностями территории. В округе представлен разнообразный лесной фонд, рядом работают деревообрабатывающие предприятия, а спрос на биоуголь стабильно высокий — как со стороны промышленных компаний, так и местных жителей.

Дополнительным преимуществом является удобная транспортная логистика.

Объем инвестиций в проект оценивается в 50 млн рублей. В рамках реализации планируется создать 50 рабочих мест.

Срок реализации проекта составляет два года. Предполагается, что вложенные средства окупятся в течение трех лет. Под размещение производства предусмотрен участок площадью один гектар.

Ранее сообщалось, что 21 новый инвестпроект на 13,8 млрд рублей поддержали в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции инвестиционные проекты Производство
Поделиться:
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных