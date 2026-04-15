Экономика

Нижегородская область расширяет сотрудничество с Китаем

15 апреля 2026 19:00 Экономика
Нижегородская область расширяет сотрудничество с Китаем

Фото: Александр Деркач

Развитие промышленной кооперации и новые инвестиционные проекты с Китаем осудили на встрече в Доме Нижегородской области. Бизнес-гостиная "Россия-Китай", организованная региональным правительством, собрала представителей более 50 китайских компаний и бизнес-ассоциаций, работающих в России.

Особое внимание уделили мерам поддержки иностранных инвесторов и возможностям создания совместных проектов в регионе.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин отметил, что деловые контакты между странами укрепляются, а регион готов снимать информационные барьеры и сопровождать запуск новых инициатив. 

"Первые инициативы с иностранным участием уже реализуются в особой экономической зоне "Кулибин", где действуют преференциальные условия для резидентов", - сказал он. 

В числе приоритетных направлений сотрудничества названы машиностроение, автомобилестроение, химическая и легкая промышленность, сельское хозяйство, ИТ и строительство. Ряд нижегородских предприятий, включая птицефабрику "Павловская" и холдинг "Жемчужина Поволжья", уже поставляют продукцию на китайский рынок.

Президент Национальной ассоциации шаньсийских предпринимателей в России Гао Сяньчжун сообщил, что давно работает в стране и заинтересован в партнерстве с Нижегородской областью. 

"В технологическом направлении нас интересует сфера телекоммуникаций и электронная продукция. Мы видим высокий потенциал и готовы рассматривать конкретные предложения от нижегородских предприятий", – сказал он.

Отдельно участники обсудили сложности, возникающие в условиях санкций. Речь шла о финансовых расчетах и поиске надежных партнеров. Представители области подчеркнули, что совместно с федеральными институтами и банками прорабатываются альтернативные финансовые механизмы, а предпринимателям оказывается поддержка при сопровождении сделок.

По итогам встречи стороны договорились проводить бизнес-гостиную "Россия-Китай" на регулярной основе. Ближайшим значимым событием для развития сотрудничества станет международная конференция ЦИПР (16+), которая пройдет 18–21 мая 2026 года.

Советник Китайской международной ассоциации содействия развитию науки и технологий Сяомин Ли подчеркнул, что торговое взаимодействие между Россией и Китаем активно развивается, и сейчас настало время переходить к новому этапу — созданию производств и инвестиционных проектов. Он отметил, что китайским компаниям важно лучше понимать российское законодательство, меры поддержки и региональные особенности, и прошедшая встреча помогла получить такую информацию.

Нижегородские предприятия, заинтересованные в работе с китайскими партнерами, могут обратиться за консультацией в Центр поддержки экспорта Нижегородской области. Развитие экспортного потенциала региона соответствует задачам нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Китай могут запустить из Нижнего Новгорода. 

