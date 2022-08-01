Лагерь "Восток" в Семёновском районе может возобновить работу после устранения нарушений Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Лагерь "Восток" в Семёновском районе может возобновить работу после устранения нарушений. Об этом сообщила администрация загородного учреждения в соцсетях.

Напомним, после поступления информации от родителей об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере "Восток" Семёновского района сотрудники Управления Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место. Кроме того, с инспекцией в загородное учреждение выехали представители прокуратуры Нижегородской области.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, на данный момент поступило порядка 30 экстренных извещений с подозрением на энтеровирусную инфекцию.

Специалисты начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции и локализовали инфекционный очаг.

Медработники осмотрели всех детей, выявив заболевших и контактных лиц, отобрали клинический материал для исследования. Также отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды.

Как сообщили в Управлении, предположительной причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие дети изолированы.

Сотрудники ведомства сообщили, что в ходе расследования выявили нарушения санитарного законодательства, которые могли способствовать распространению инфекции: некачественная уборка и дезинфекция санитарных узлов и спален, отсутствие смены постельного белья, отсутствие мыла и туалетной бумаги в санузлах, несвоевременное выявление и изоляция заболевших. Материалы расследования будут переданы в органы прокуратуры, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

С целью предотвращения распространения инфекции и защиты здоровья детей вынесено Постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа.

Однако такое решение вызвало огромный общественный резонанс. Многие родители оказались крайне недовольны таким решением, посчитали его крайне жёстким, а факты нарушения санитарного законодательства - сильно раздутыми. По словам самих детей, туалетная бумага всегда была в наличии, а постельное бельё регулярно менялось. Родители потребовали не закрывать смену раньше времени.

Как сообщили в администрации загородного учреждения, лагерь закрыт на пересменок, в который будут проведены повторные уборки помещений и дезинфекция. Затем учреждение снова будет готово принять всех детей четвёртой смены ориентировочно с 19 по 29 августа.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что врачи не выявили признаков отравления у детей из лагеря "Восток" в Семёновском районе.