Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 17 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
16 августа 2022 18:52  [268] Проект IT-кампуса представлен экспертам в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 18:26  [190] Около 19 км дорог отремонтируют в Дивеевском районе в 2022 году по нацпроекту БКД
16 августа 2022 17:34  [236] Летняя ИТ-академия "Неймарк" открылась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 17:18  [208] Девять нижегородских проектов в сфере креативных индустрий получат более 24,5 млн рублей грантовой поддержки
16 августа 2022 17:07  [251] Новый соседский центр открылся на улице Пермякова в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:58  [296] Закладка Святых врат Благовещенского мужского монастыря состоялась в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:49  [261] Продажу алкоголя ограничат на площадках празднования Дня города в Нижнем Новгороде
16 августа 2022 16:44  [171] Велопробег "Дорога Минина" пройдет в Нижегородской области 4 сентября
16 августа 2022 16:27  [137] Законопроекты о праве волонтеров на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с нее внесены в Госдуму
16 августа 2022 15:53  [159] Несанкционированную свалку отходов обнаружили в Козинском лесничестве
Общество

Лагерь "Восток" в Семёновском районе может возобновить работу после устранения нарушений

16 августа 2022 10:47  [209] Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Лагерь "Восток" в Семёновском районе может возобновить работу после устранения нарушений. Об этом сообщила администрация загородного учреждения в соцсетях.

Напомним, после поступления информации от родителей об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере "Восток" Семёновского района сотрудники Управления Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место. Кроме того, с инспекцией в загородное учреждение выехали представители прокуратуры Нижегородской области.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, на данный момент поступило порядка 30 экстренных извещений с подозрением на энтеровирусную инфекцию.

Специалисты начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции и локализовали инфекционный очаг.

Медработники осмотрели всех детей, выявив заболевших и контактных лиц, отобрали клинический материал для исследования. Также отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды.

Как сообщили в Управлении, предположительной причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие дети изолированы.

Сотрудники ведомства сообщили, что в ходе расследования выявили нарушения санитарного законодательства, которые могли способствовать распространению инфекции: некачественная уборка и дезинфекция санитарных узлов и спален, отсутствие смены постельного белья, отсутствие мыла и туалетной бумаги в санузлах, несвоевременное выявление и изоляция заболевших. Материалы расследования будут переданы в органы прокуратуры, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

С целью предотвращения распространения инфекции и защиты здоровья детей вынесено Постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа.

Однако такое решение вызвало огромный общественный резонанс. Многие родители оказались крайне недовольны таким решением, посчитали его крайне жёстким, а факты нарушения санитарного законодательства - сильно раздутыми. По словам самих детей, туалетная бумага всегда была в наличии, а постельное бельё регулярно менялось. Родители потребовали не закрывать смену раньше времени.

Как сообщили в администрации загородного учреждения, лагерь закрыт на пересменок, в который будут проведены повторные уборки помещений и дезинфекция. Затем учреждение снова будет готово принять всех детей четвёртой смены ориентировочно с 19 по 29 августа.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что врачи не выявили признаков отравления у детей из лагеря "Восток" в Семёновском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Детские лагеря Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph