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Бизнес

ПСБ предоставил военнослужащим сервис по покупке ипотечного жилья в несколько кликов на смартфоне

18 августа 2022 17:58  [132] Бизнес

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" ПСБ продемонстрировал возможности нового цифрового сервиса по военной ипотеке, который позволяет оформить сделку полностью дистанционно с помощью мобильного телефона.   

Теперь цифровой военной ипотекой смогут воспользоваться тысячи военнослужащих по всей стране. Новый сервис доступен для участников накопительно-ипотечной системы (НИС), являющихся клиентами ПСБ. Выбрав одну из программ военной ипотеки на сайте банка, клиенты могут со смартфона подать онлайн-заявку на кредит и получить решение в течении 5 минут.

Вся процедура - от подачи заявки до регистрации договора долевого участия в Росреестре и полного расчета по сделке – проходит в цифровом формате и не требует посещения офиса банка. Обмен документами между всеми участниками сделки – заемщиком, банком, "Росвоенипотекой" и застройщиком -  осуществляется через защищенные каналы связи, подписание документов доступно в смартфоне с помощью электронной цифровой подписи. После подписания документы по сделке направляются на государственную регистрацию через цифровой сервис SmartDeal, который используется банком для электронного взаимодействия с Росреестром.

Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц отметил: "Цифровая инфраструктура сделок с жильем придает новый импульс развитию военной ипотеки. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса и лидер военной ипотеки формирует новый стандарт обслуживания на этом рынке, внедряя новейшие технологии, способные повысить доступность жилищного кредитования для российских военнослужащих. Благодаря совместной работе с нашими партнерами - ФГКУ "Росвоенипотека" и крупнейшими застройщиками, мы успешно протестировали и внедрили цифровые сервисы, позволяющие оформить военную ипотеку и приобрести жилье полностью в режиме онлайн, и предложили эту услугу для военнослужащих-участников НИС. Сегодня военный может купить новостройку в любом регионе, быстро и безопасно оформив сделку онлайн, без необходимости покидать место несения службы. Для удобства клиентов в банке создан единый центр обслуживания, который координирует все цифровые сделки по военной ипотеке - от подачи ипотечной заявки до регистрации имущественных прав в Росреестре. Мы ожидаем, что благодаря развитию цифровых сервисов еще больше военнослужащих сможет воспользоваться ипотекой для приобретения жилья".

Руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев подчеркнул: "Внедрение онлайн-технологий является одним из приоритетов развития накопительно-ипотечной системы как современной формы социальной поддержки военнослужащих. В то же время, учитывая специфику НИС, особенное внимание при разработке электронных сервисов уделяется вопросу безопасности использования данных военнослужащих в цифровом пространстве и достижения максимальной степени их защищенности. Результатом нашей совместной работы с банком ПСБ сегодня стал реально работающий механизм удаленного оформления документов, который позволяет военнослужащим существенно сократить временные и финансовые затраты на оформление сделки, а значит более оперативно и удобно реализовывать свои жилищные права".

ПСБ является лидером рынка военной ипотеки с объемом портфеля почти в 90 млрд рублей. За все время действия программы ипотеку от ПСБ получили около 70 тысяч военнослужащих, в том числе рефинансировавших кредиты, оформленные ранее в других банках. ПСБ первым среди российских банков запустил цифровую военную ипотеку в рамках соглашения между ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека", которое было заключено в прошлом году на форуме "Армия-2021".

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Теги:
ПСБ
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