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Происшествия

Двух подозреваемых в сбыте наркотиков задержали в Нижнем Новгороде

04 октября 2022 15:43  [164] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двух подозреваемых в сбыте наркотиков задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в гаражном массиве на улице Танкистов были задержаны двое ранее судимых нижегородца, 40 и 35 лет.

В ходе обыска в гараже было обнаружено 37 пакетиков с 17,8 граммами метадона, 44 грамм мефедрона и около 30 грамм гашиша. Также в квартире одного из задержанных были изъяты упаковочный материал, банковские карты и электронные весы.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. "а" УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Мужчины признали свою вину и рассказали, что сбывали наркотики путем закладок. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что более килограмма "тяжелых" наркотиков изъяли у женщины в Нижнем Новгороде.

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Теги:
МВД Наркотики
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