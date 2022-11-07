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Начальник Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России Леонид Ефимович: "Главная сила всего отряда - люди"

07 ноября 2022 15:49  [96] Общество
Леонид Ефимович

Леонид Ефимович

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В 2022 году лучшим поисково-спасательным формированием МЧС России признан Приволжский поисково-спасательный отряд, базирующийся в г.о.г. Бор Нижегородской области. На сегодняшний день его начальником является Леонид Ефимович. Он рассказал о том, как его подчинённым удалось доказать, что они лучшие в стране спасатели. А ещё о тонкостях профессии и планах на будущее.

- Леонид Викторович, что входило в соревновательную программу и в чём секрет победы?

- Мы каждый год участвуем в конкурсе. Помнится, в прошлом году заняли третье место. Победу тогда одержал Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, второе место занял Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд. А в этом году сумели обойти конкурентов и стали лучшими.

Комиссия оценивала конкурсантов по таким критериям, как количество выездов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы, участие в ликвидации ЧС, уровень профессионального мастерства спасателей, успехи в соревнованиях и конкурсах, участие в выставках и т.д. Чтобы по всем этим показателям быть лучшими, необходима слаженная работа всего коллектива и высокий профессионализм каждого спасателя абсолютно по всем направлениям работы, с чем отряд отлично справился! Наибольшее количество баллов мы получили за активное участие в поисково-спасательных работах и ликвидацию ЧС, а ещё техническую готовность аварийно-спасательной техники и оборудования.

- Какие происшествия вам наиболее запомнились, участие в которых приходилось принимать?

- За период с августа 2021 по август 2022 года (отчётного периода в рамках конкурса) работники ПРПСО пять раз привлекались на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, в числе которых взрыв газовоздушной смеси в квартире дома в Нижнем Новгороде (спасатели проводили укрепление потолочного перекрытия для предотвращения обрушения), а также участие в ликвидации лесного пожара и его последствий в с. Михайловское Воротынского района.

Кроме того, навсегда останутся в памяти жаркие месяцы 2021 года, когда в августе-сентябре сложилась крайне сложная обстановка на территории Мордовского государственного заповедника им. П.Г. Смидовича. Тогда максимальное количество сил и средств было направлено на недопущение распространения пожара на Российский федеральный ядерный центр. Работы проводились в условиях 30-градусной жары и сильных порывов ветра.

В тот год общая задействованная группировка отряда составляла 35 человек и 7 единиц техники. Ребята в суточном режиме осуществляли тушение пожара и окарауливание опаханных и окольцованных территорий. Звено беспилотных авиационных систем в круглосуточном режиме вело мониторинг территорий на предмет выявления новых очагов пожара. Специалисты отряда производили наведение вертолётов и самолётов, участвующих в тушении пожара, чтобы с максимальной точностью воздушное судно могло осуществить сброс воды в очаг.

- Какие достижения и награды коллектива за последние 2 года для вас особенно ценны и почему?

- В прошлом году ПРПСО принимал участие в XVIII Чемпионате по служебно-прикладному виду спорта "Многоборье спасателей МЧС России" в г. Севастополь Республики Крым, где занял 2 место среди региональных поисково-спасательных отрядов МЧС России, уступив Сибирскому региональному поисково-спасательному отряду. Между тем в нескольких промежуточных этапах мы даже завоевали пальму первенства.

Также в июне ребята отличились в открытом Чемпионате по многоборью спасателей Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" (Республика Беларусь). В результате упорной борьбы наша команда заняла 1 место в Международном зачёте.

- Какими силами и средствами располагает ПРПСО? Есть ли уникальные образцы?

- Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главная сила всего отряда - люди. По воле случая, на сегодняшний день штатная численность составляет 112 человек, как и телефон вызова экстренных служб (смеётся). Что касается оснащённости, то на вооружении отряда находится различная аварийно-спасательная техника, в том числе мобильный водолазный комплекс с барокамерой, который в самое короткое время может прибыть к месту проведения поисково-водолазных работ; вездеходная техника, в том числе гусеничная; катера и суда на воздушной подушке. Вся техника в любое время готова к применению по предназначению.

– Леонид Викторович, кто для вас спасатель, в первую очередь?

- Это человек, имеющий хорошую профессиональную и физическую подготовку, готовый справляться с большими нагрузками и, что крайне важно, способен не растеряться в стрессовых ситуациях. За этими словами и кроется понятие "спасатель".

- А какие планы на следующий год? Какие еще непокоренные вершины вы с вашим коллективом намерены взять?

- Ожидается, что в 2023 году будем участвовать в чемпионате по служебно-прикладному виду спорта "Многоборье спасателей МЧС России" в Республике Крым, планируем принять участие в экспедиции в рамках учений "Безопасная Арктика – 2023". А ещё собираемся на Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность". Одним словом, уверенно идём вперед и обогащаем имеющийся опыт для спасения жизней и сохранения здоровья людей, спасения материальных и культурных ценностей, а ещё снижения ущерба природной среде.

Леонид Викторович отмечает, что любая победа - результат кропотливого труда всего коллектива. В связи с чем выражает благодарность своим подчинённым. Особенные слова благодарности звучат в адрес заместителя начальника отряда по поисково-спасательной работе Александра Шекурова, начальника поисково-спасательного подразделения спасателя I класса Михаила Шаповалова (капитана сборной команды по многоборью), заслуженного спасателя РФ спасателя I класса Александра Плеснева, спасателя международного класса Игоря Степанова, начальника поисково-спасательного подразделения спасателя I класса Дмитрия Шевелькова, спасателя I класса Николая Алимова и начальника водолазного поисково-спасательного подразделения спасателя I класса Олега Кулаева. Эти люди были у истоков создания отряда, а сейчас с доблестью продолжают нести боевое дежурство и передают свои знания молодым специалистам, которые только начинают этот славный путь во благо спасения людей.

Стоит отметить, что конкурс "Лучшее поисково-спасательное формирование МЧС России" проводится ежегодно с целью стимулирования профессиональной деятельности поисково-спасательных формирований.

СПРАВКА:

Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России образован 1 января 1993 года. Он аттестован на право проведения поисково-спасательных работ. Базируется в г. Бор Нижегородской области.

Задачи ПРПСО МЧС России: оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и проведение работ по их ликвидации, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, спасение материальных и культурных ценностей, снижение размеров ущерба природной среде.

Штатная численность отряда составляет 112 человек.

В состав ПРПСО входят поисково-спасательная служба, поисково-спасательное подразделение (водолазное), поисково-спасательное подразделение (кинологическое), отдел беспилотных летательных аппаратов и отдел эксплуатации медицинских модулей.

С начала 2022 года по состоянию на 31 октября спасателями Приволжского РПСО МЧС России осуществлено 1574 выезда (АППГ-1693). Из них на ликвидацию последствий ДТП 205 раз (АППГ-158). Спасены 895 человек (АППГ – 1370).

За время существования ПРПСО его работники принимали участие в ликвидации таких крупных ЧС и происшествий, как ликвидация последствий авиакатастрофы вертолета МИ-8 МТВ в пос. Новая Тура Зеленодольского района Республики Татарстан; ликвидация последствий и извлечение потерпевшего катастрофу легкомоторного самолета и тел погибших Кушнаренковский район д. Ильмурзино; ликвидация последствий авиакатастрофы пассажирского самолета "Боинг 747" в аэропорту г. Казань; ликвидация последствий лесных пожаров в Нижегородской области; поисковые работы на месте крушения теплохода "Булгария" в Республике Татарстан; ликвидация последствий пожара в торговом центре "Адмирал" в г. Казань и других.

Работники ПРПСО были задействованы в обеспечении безопасности проведения таких значимых мероприятий, как XXVII всемирная летняя универсиада; XVIII Сурдолимпийские зимние игры; Международный саммит ШОС и БРИКС; Первенство России по триатлону - 2018; ФИФА 2018 (Нижний Новгород, Казань, Саранск); Первенство России по триатлону 2019; Первенство России (юниоры) по парусному спорту 2020 и многих других крупных мероприятий.

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