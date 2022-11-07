Николай Сатаев: "После ледяного дождя дорожная ситуация в городе находится полностью под контролем" Общество

Николай Сатаев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев прокомментировал ситуацию на городских дорогах после прошедшего ледяного дождя.

По его словам, обстановка в Нижнем Новгороде после непогоды была серьезная, но сегодня ситуация находится под контролем.

Николай Сатаев отметил, что в каждом районе для посыпки и очистки дороги выходило более 300 единиц техники, что позволило содержать основные магистрали без наледи и наката.

Также депутат отметил, что тротуары, на которых образовалась наледь толщиной сантиметра, были вовремя посыпаны пескосоляной смесью, что позволило пешеходам безопасно по ним перемещаться.

"Как хозяйственник, как человек, который занимался дорожными службами в течение 10 лет, я хочу сказать, что сейчас и техники у нас достаточно, и специалистов профессиональных, и руководство города отдает своевременные указания, контролирует ход работ", - подчеркнул Николай Сатаев.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники устраняют последствия непогоды в дворах Нижнего Новгорода.

Накануне на дороги Нижнего Новгорода было выведено максимально количество снегоуборочной техники.

Также Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.