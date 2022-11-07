Станислав Прокопович: "Городская администрация справилась с последствиями ледяного дождя благодаря системному подходу" Общество

Станислав Прокопович Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович прокомментировал работу мэрии по устранению последствий непогоды.

Депутат отметил, что после редкой и сложной ситуации все машины, тротуары, дороги были покрыты ледяной коркой, но уже с утра основные магистрали были очищены.

Станислав Прокопович подчеркнул, что работы по обработке дворов и тротуаров необходимо продолжать и дальше.

"Но в целом город сегодня не стоял, город ехал", - сказа он.

По словам депутата, эффективная борьба с последствиями ледяного дождя это следствие системного подхода мэрии.

"Несколько месяцев назад начались осмотры техники, проверки готовности дорожных служб, подрядчиков, укомплектованности. Вовремя отслеживались прогнозы погоды, поэтому удалось грамотно выстроить логистику за несколько дней до ледяного дождя", - сказал Станислав Прокопович.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники устраняют последствия непогоды в дворах Нижнего Новгорода.

Накануне на дороги Нижнего Новгорода было выведено максимально количество снегоуборочной техники.

Также Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.