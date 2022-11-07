Юрий Шалабаев: "День матери - один из самых тёплых и светлых праздников" Общество

"Сегодня День матери! Это один из самых тёплых и светлых праздников. Он откликается приятными воспоминаниями о детстве, наверное, в каждой

душе. Матери дарят нам жизнь, свою бескорыстную и бесконечную любовь", - говорится в тексте поздравления.

"Сначала они учат нас ходить и говорить, дают первые знания об устройстве мира, о добре и зле, об уникальности каждой личности, о значимости семьи и любви к Родине. И на протяжении всей жизни мамы поддерживают нас в любой ситуации, помогают преодолевать сложности и просто ценят нас, несмотря ни на что. Символ праздника - незабудка, потому что нам никогда не забыть преданность и нежность материнского сердца.

Дети сегодня поздравляют своих мам, дарят им подарки, сделанные своими руками. Даже если вы уже давно выросли, позвоните сегодня своим родителям, купите для мамы букет цветов, сделайте ей небольшой сюрприз.

Всех мам поздравляю с праздником! Благодарю за бесконечное терпение, заботу и чуткость. Желаю много счастливых дней и крепкого здоровья!", - сказал Юрий Шалабаев.