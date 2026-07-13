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Культура и отдых

Почти 250 млн рублей выделили на благоустройство площади у Святых врат в Дивееве

13 июля 2026 16:00 Культура и отдых
Почти 250 млн рублей выделили на благоустройство площади у Святых врат в Дивееве

Фото: Кира Мишина

На благоустройство центральной площади у Святых Врат в Дивееве выделено 248,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МБУ «Благоустройство». Заявки от участников принимаются до 27 июля, подвести итоги планируют 30 июля. Финансирование предусмотрено за счёт федерального, областного и бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта по 30 декабря 2027 года.

Благоустройство коснётся территории у строящихся Святых врат — будущего главного входа в Серафимо-Дивеевский монастырь. Напомним, к их возведению приступили в октябре 2025 года. Тогда сообщалось, что Святые врата с надвратным храмом в честь Иверской иконы Божией Матери и звонницей сформируют единую архитектурную линию с Казанским собором.

Сооружение увенчают восемь куполов и восемь малых глав, сгруппированных вокруг боковых барабанов. Площадь постройки составит 180 квадратных метров, а её высота вместе с крестом достигнет 58 метров. Высота арочного проезда предусмотрена на уровне 2,8 метра. На втором ярусе разместится храмовое пространство.

Ранее сообщалось, что реставрацию колокольни Смоленского собора в Выездном оценили в 92 млн рублей.

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Теги:
Дивеевский район Епархия храмы
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