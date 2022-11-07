Новый водогрейный котел Сормовской ТЭЦ установлен на фундамент Экономика

Фото: пресс-служба компании

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" смонтирован на фундаменте водогрейный котел мощностью 50 Гкал/ч.

Он будет использоваться для работы в переходных режимах (весна – осень). Это позволит включать дополнительное мощное генерирующее оборудование только при наступлении сильных холодов, а при потеплении – раньше его отключать, а также более плавно изменять параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Ввести водогрейный котел в эксплуатацию планируется в конце текущего года. Благодаря этому станция снизит удельные расходы топлива на отпущенную электроэнергию на 10–11 г/кВт*ч в год и таким образом повысит энергоэффективность и сократит объемы выбросов в атмосферу.

Стоимость реализуемого инвестиционного проекта составляет 186,4 млн рублей.