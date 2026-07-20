Новый кроссовер в Нижегородской области обойдется в среднем в 3,3 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

В первом полугодии 2026 года средняя стоимость нового кроссовера или внедорожника в Нижегородской области составила 3,3 млн рублей. Такие данные приводит Авито Авто по итогам анализа рынка.

Положительную динамику спроса показали несколько брендов. Лидером стал Belgee — интерес к марке вырос на 65,2%. Также увеличился спрос на Jetour (+25,1%), JAECOO (+6,5%) и LADA (+1,6%).

Среди моделей наиболее заметный рост продемонстрировал Solaris HC: спрос на него увеличился почти вчетверо. В числе лидеров по динамике также оказались HAVAL H3 (+47,5%), Belgee X70 (+41,5%), Voyah Free (+36,4%), LADA Niva Travel (+35,8%) и Jetour Dashing (+30,1%).

В топ-3 самых популярных новых SUV на платформе вошли HAVAL Jolion со средней ценой 2,6 млн рублей, TENET T4 (2,4 млн рублей) и LADA Niva Legend (1,2 млн рублей).

В десятку также попали LADA Niva Travel (1,6 млн рублей), TENET T7 (2,9 млн рублей), JAECOO J6 (2,4 млн рублей), OMODA C5 (2,6 млн рублей), Evolute i-Space (3,7 млн рублей), HAVAL M6 (2,2 млн рублей) и «Москвич» 3 (2,1 млн рублей).

По ряду моделей зафиксировано снижение средней цены. Сильнее всего подешевел Belgee X70 — на 10,1%, до 2,8 млн рублей. Потеряли в цене JAECOO J7 (-9,3%, до 3,2 млн рублей), Chery Tiggo 9 (-9%, до 4,5 млн рублей), FAW Bestune T77 (-4,6%, до 2 млн рублей), OMODA C5 (-4,5%, до 2,6 млн рублей), Chery Tiggo 7L (-3,9%, до 2,8 млн рублей), Jetour Dashing (-3,5%, до 2,9 млн рублей), Belgee X50 (-1,6%, до 2,6 млн рублей), HAVAL H3 (-0,9%, до 3 млн рублей) и HAVAL M6 (-0,8%, до 2,2 млн рублей).

Ранее сообщалось, что нижегородцы реже других машин меняют кроссоверы и внедорожники.