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Экономика

Нижегородская область поднялась на 62-е место в рейтинге по развитию ипотеки

20 июля 2026 09:31 Экономика
Нижегородская область поднялась на 62-е место в рейтинге по развитию ипотеки

Нижегородская область заняла 62-е место в рейтинге российских регионов по уровню развития ипотечного кредитования в 2026 году. Исследование опубликовало РИА Новости.

За год регион улучшил позиции, поднявшись на три строки в списке.

Аналитики оценивали активность выдачи жилищных кредитов, сопоставляя их количество с численностью экономически активного населения. По данным исследования, за последние 12 месяцев в Нижегородской области было выдано 12,7 ипотечных кредита на каждую тысячу экономически активных жителей. В среднем по России этот показатель составил 14,2.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число ипотек в регионе выросло на 66,2%, в целом по стране — на 43,4%.

Средний размер ипотечного кредита в январе-мае 2026 года достиг в области 4,03 млн рублей, тогда как по России он составил 4,45 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2026 года в регионе равнялась 0,67% против 1,13% в среднем по стране.

Лидерами рейтинга стали Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутия. В конце списка оказались Ингушетия, Дагестан и Чечня.

Эксперты отмечают, что после двух лет снижения активности ипотечный рынок вновь демонстрирует рост. Это происходит несмотря на сокращение льготных программ, жесткую денежно-кредитную политику Банка России и высокую стоимость жилья.

Так, если в среднем по стране на тысячу экономически активных граждан пришлось 14,2 ипотечного кредита, то годом ранее показатель составлял 13,4. А в 2024 году был зафиксирован рекорд — 25,5 кредита на тысячу человек.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Городец и Заволжье вернулись в программу льготной семейной ипотеки.

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Теги:
Жилье Ипотека Недвижимость
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