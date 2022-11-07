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Общество

Сергей Бочаров: "Голосование за Молодежную столицу России вышло на финишную прямую, важно участие каждого!"

09 декабря 2022 15:08  [98] Общество

Министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров призвал жителей региона, которые еще не приняли участие в народном голосовании за Молодежную столицу России, поддержать Нижний Новгород в борьбе за престижный статус.

На текущий момент столица Приволжья удерживает за собой лидерство, за нее отдали свои голоса уже почти 100 тысяч человек. На втором месте с небольшим отрывом – Владивосток, на третьем месте – Тула.

"Сейчас, когда голосование вышло на финишную прямую, важно участие каждого! "Молодежная столица" – не просто красивый статус, это новые возможности и шанс стать центром притяжения молодежных проектов и молодежи со всей страны, что сделает жизнь города более насыщенной. Нижний Новгород может стать местом проведения более 100 ярких культурных мероприятий, у нас может появиться еще больше адаптированных специально для молодежи городских пространств", – подчеркнул Сергей Бочаров.

По словам министра, в наступающем году в городе начнется реконструкция второй очереди молодежного центра "Высота", там появятся концертный зал и площадки для репетиций творческой молодежи. Кроме того, в Нижнем Новгороде планируется создание Единого центра по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Не меньшее внимание будет направлено на развитие Нижнего Новгорода как всероссийской площадки для обучения молодых госслужащих в рамках проекта "ГосСтарт".

Сергей Бочаров пригласил жителей региона и всего Приволжского федерального округа голосовать за Нижний Новгород.

"Нам очень нужна ваша поддержка! Всегда с радостью ждем наших соседей на ярких молодежных мероприятиях в Нижегородской области!", – сказал он.

Проголосовать за Нижний Новгород можно по ссылке. Перед голосованием необходимо авторизоваться в АИС "Молодежь России" или пройти быструю регистрацию через Госуслуги, dobro.ru или VK ID.

Напомним, конкурс "Молодежная столица России" впервые проводится Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в 2022 году. Нижний Новгород соревнуется с Владивостоком, Калининградом, Красноярском, Новым Уренгоем, Мурманском и Тулой. В случае победы столица Приволжья будет носить титул Молодежной столицы России на протяжении всего 2023 года.

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Теги:
Молодежь Сергей Бочаров
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