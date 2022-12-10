Михаил Иванов: "У кандидатов на пост министра строительства из других регионов шансы на победу ничуть не меньше, чем у нижегородцев" Политика

Фото: соцсети Михаила Иванова

Михаил Иванов, генеральный директор ГК "ННДК", руководитель представительства Российского Союза строителей в Нижегородской области, прокомментировал процедуру конкурса на выбор министра строительства региона.

"Я уже второй раз принимаю участие в работе конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность министра строительства Нижегородской области и могу сказать, что уровень претендентов растет, география расширяется. Большинство из них - это специалисты строительной отрасли, которые находятся в курсе всех изменений рынка, понимают основные проблемы и видят пути их решений.

Изначально у конкурсной комиссии было четкое понимание, по каким критериям оценивать кандидатов. В первую очередь, будущий министр должен обладать всеми компетенциями и знаниями, необходимыми для работы в этой высокой должности. Желателен опыт работы, пусть и небольшой, в органах власти, хотя это не является обязательным. Безусловно, необходимо понимание строительных процессов, знание законодательства в сфере строительства и градостроительства, а также специфики строительной отрасли. Отмечу также, что должность эта публичная, поэтому кандидат должен обладать определенными навыками публичных выступлений.

Относительно приоритетности выбора кандидата по географическому принципу я считаю, что грамотному специалисту достаточно пары месяцев для того, чтобы в полной мере изучить регион и начать планово работать. Поэтому у кандидатов на пост министра строительства из других регионов шансы на победу ничуть не меньше, чем у коренных нижегородцев", - считает Михаил Иванов.

Ранее сообщалось, что не менее трех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области пройдут собеседование с Глебом Никитиным.

Напомним, что в настоящее время обязанности министра строительства Нижегородской области исполняет Дмитрий Груничев.

В июле Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области.

Предыдущий глава Минстроя региона Анатолий Молев перешел на должность заместителя председателя правительства, где займётся межрегиональным и международным сотрудничеством в сфере строительного комплекса.