Фотовыставка, посвященная 28-летию Думы Дзержинска, открылась рядом с залом заседаний Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фотовыставка, посвященная 28-летию городской Думы Дзержинска, открылась в здании представительного органа власти на 6 этаже около зала заседаний.

В 38-ми фотографиях отражена история Думы семи созывов, зафиксированы интересные рабочие моменты, запечатлены депутаты, которые в разные годы работали в местном парламенте.

В основе экспозиции лежат кадры из архива городской Думы, а также участников конкурса фотографий: "Дума Дзержинска: история и современность", который проходил в 2019 году. Среди них - работы фотографа Сергея Требухина, который снимал заседания дзержинского парламента на протяжении долгих лет. Одна из его фоторабот "В депутаты первый раз" зафиксировала факт вручения депутатского мандата только что избравшемуся депутату Юрию Шахунцу в 2005 году.

С работами, представленными на выставке, можно познакомиться до 10 февраля 2023 года.