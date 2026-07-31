Город в эпоху перемен: как Нижний Новгород справился с вызовами последних лет Политика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Шесть лет назад Нижний Новгород возглавил Юрий Шалабаев — сначала в статусе исполняющего полномочия 6 мая 2020 года, а затем 28 октября уже официально. За это время администрации пришлось работать в условиях череды кризисов — от пандемии COVID-19 до санкционного давления и изменения границ города. Редакция НИА «Нижний Новгород» решила проанализировать, как муниципалитет во главе с мэром справлялся с чередой вызовов.

Сам Юрий Шалабаев признает, что разделить все эти этапы практически невозможно.

«Ни в 2020-м, когда я начал работать в статусе исполняющего полномочия главы города, ни в 2022 году не было готовых „кейсов“, как справляться с возникшими проблемами, поскольку с подобным мы все столкнулись впервые», — отметил глава города в беседе с НИА «Нижний Новгород».

Но задачи перед городом оставались прежними: обеспечивать бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства, строить детсады, школы, жилье, благоустраивать общественные пространства — одним словом, исполнять перед жителями все обязательства. Но решать их приходилось уже в нестандартных условиях.

Пандемия и бюджетная устойчивость

Первым серьезным испытанием для администрации Шалабаева стала пандемия коронавируса. Ограничения затронули малый и средний бизнес, возникли риски роста социальной напряженности.

Ставка была сделана на жесткую оптимизацию расходов и мобилизацию внутренних резервов. Бюджет вырос примерно на 5,3 млрд рублей и составил почти 37,4 млрд рублей. Экономия на закупках превысила миллиард рублей, параллельно снижалась долговая нагрузка. Это позволило сохранить финансирование ключевых направлений — дорожных ремонтов, благоустройства, социальных обязательств.

Одним из показателей стала ликвидация очереди в детские сады для детей от трех до семи лет и создание более двух тысяч новых мест. При этом часть решений носила антикризисный характер и была направлена на удержание системы в стабильном состоянии, а не на запуск масштабных реформ.

«Важно понимать, что нестандартная ситуация — это не только трудности, но и возможности для дальнейшего развития. Их нужно искать и правильно использовать», — считает Юрий Шалабаев.

800-летие как драйвер обновления

Пока столица Приволжья продолжала жить в условиях ограничений, шла подготовка к ее 800-летию. Юбилей стал не только большим праздником, но и возможностью ускорить обновления городской среды.

Позднее Юрий Шалабаев в интервью журналистам отметил, что благодаря юбилею в Нижний Новгород удалось привлечь рекордный за все время объем финансирования из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Были отремонтированы фасады, демонтированы незаконно установленные объекты, благоустроены общественные пространства, отреставрированы исторические здания.

Часть работ продолжилась и после грандиозного празднования, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. Глава государства тогда сказал, что в городе «сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России».

Новая экономическая реальность и СВО

Специальная военная операция и последовавшие санкции создали новую экономическую реальность. Для промышленного центра это означало риск стагнации и потерю рынков. Но город не только сохранил темпы развития, но и вышел на новые рекорды.

«Важная особенность нашей экономики — это высокая диверсификация ее структуры, что придает ей дополнительный запас прочности, создает своеобразную „подушку безопасности“ при влиянии негативных внешних факторов», — отметил Юрий Шалабаев.

В 2022 году бюджет Нижнего Новгорода вырос до 68 млрд рублей. За год было отремонтировано более 23 км дорог, а полторы тысячи человек были расселены из аварийного жилья.

За шесть лет муниципальный бюджет увеличился более чем вдвое — с 37,7 млрд до 87,3 млрд рублей по доходам. Долговая нагрузка сократилась с 85% до 50%. По словам градоначальника, такой положительной динамики невозможно было добиться без совместной работы с регионом и использования всех доступных финансовых инструментов, таких как нацпроекты, частное партнерство, инфраструктурные кредиты. А активное участие в национальных проектах позволило привлечь 35 млрд рублей.

«Я не воспринимаю бюджет как цифры, потому что за каждым рублем вижу школы и детские сады, новые дороги, инженерные коммуникации и благоустроенные пространства», — признался мэр.

К экономическим сложностям добавился блок задач, связанных со специальной военной операцией: поддержка бойцов и их семей, интеграция ветеранов в мирную жизнь и патриотическое воспитание молодежи. В районах создана система «единого окна» для оказания адресной помощи действует около 15 муниципальных мер поддержки. Открыт музей СВО, развиваются программы военно-патриотического воспитания. Эти направления стали постоянной частью социальной политики города под руководством Шалабаева.

«Большой Нижний»

Еще одним масштабным вызовом для муниципалитета стало объединение Нижнего Новгорода и Кстовского округа в 2025 году.

«Я бы не называл процесс объединения включением или присоединением города Кстово и Кстовского района к Нижнему Новгороду. Это было именно объединение двух муниципальных образований в одно сильное, с большими совместными перспективами. И оно имело свои предпосылки и основания», — отметил Юрий Шалабаев.

Перед администрацией встала задача выстроить единую систему управления, синхронизировать стандарты благоустройства и социальные услуги. В Кстовском районе увеличено финансирование озеленения, включены новые территории в нацпроект «Инфраструктура для жизни», запущены проекты строительства школ и детских садов. Вместе с тем процесс интеграции только набирает темпы: выравнивание инфраструктурной обеспеченности потребует нескольких лет и значительных инвестиций.

За шесть лет изменения затронули все направления городского хозяйства Нижнего Новгорода: от строительства социальной инфраструктуры до дорожной сети до коммунальной инфраструктуры.

«Мы с самого начала определили для себя в числе прочих приоритетов две важные задачи: обновление коммунальной инфраструктуры и решение проблемы аварийного жилья. Без этого невозможно обеспечить реальное развитие и обновление города, какими бы масштабными ни были другие проекты», — подчеркнул глава администрации.

С 2020 года расселено более 80 тысяч кв. метров аварийного жилья, почти семь тысяч человек получили новые квартиры или компенсации. Возобновлено строительство муниципальных домов — практика, не применявшаяся десятилетиями.

Параллельно обновлялись инженерные сети: заменено около 1000 км коммуникаций, модернизированы котельные, продолжается реконструкция станции аэрации. По данным мэрии, количество технологических нарушений на сетях за последний год сократилось на 22%. Масштаб работ значителен, однако обновление инфраструктуры остается системной проблемой, требующей долгосрочных вложений.

Не менее заметные изменения произошли и в социальной сфере. Построены новые школы и детские сады, обновлены спортивные объекты, отремонтированы сотни километров дорог, идет строительство новых станций метро.

Изменился и внешний облик города. За время работы нынешней администрации благоустроены более 200 общественных пространств, флагманским проектом можно считать полностью модернизированный парк «Швейцария». Была модернизирована городская система освещения — уровень освещенности городской территории вырос с 70 до 98%.

«Город должен быть удобным, безопасным и надежным для каждого, кто в нем живет. Мы взяли на себя обязательства по самым сложным направлениям и поэтапно стараемся их выполнять», — добавил Юрий Шалабаев.

Новые горизонты

Градоначальник отмечает, что администрации за последние годы удалось перейти от реактивного решения проблем к системному, проактивному развитию, запустить масштабные проекты с высоким уровнем вложений в городскую инфраструктуру, которые создают надежную основу для развития города в долгосрочной перспективе, где главным приоритетом остаются люди.

«Тем не менее, работать сейчас приходится в непростых экономических условиях. Мы очень скрупулезно взялись за работу по приоритизации расходов», — добавил он.

Сегодня Нижний Новгород стабильно входит в топ-5 городов-миллионников по промышленному производству, инвестициям и качеству жизни. Традиционные отрасли промышленности остаются базой, точкой роста становится IT-сектор. Ведется строительство ИТ-кампуса «Неймарк», в едином контуре с которым будет функционировать ИТ-технопарк. В ближайшие годы планируется реализовать около трех десятков проектов комплексного развития территорий (КРТ), что обеспечит приток инвестиций в строительство, развитие инженерной и социальной инфраструктуры и создание рекреационных зон.

«Нижний Новгород продолжает развитие, несмотря на непростое время. И во главе угла всех изменений неизменно стоят интересы нижегородцев», — заключил Юрий Шалабаев.