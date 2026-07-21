Нижегородские депутаты предлагают повысить штрафы за сброс отходов Политика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские депутаты намерены внести в Госдуму поправки в КоАП РФ, которые предусматривают существенное увеличение штрафов за сброс и выгрузку отходов с использованием транспорта. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Заксобрания региона.

Как говорится в пояснительной записке к документу, действующие санкции не выполняют сдерживающей функции. Организаторы незаконных свалок могут получать доход в сотни тысяч рублей в день, оплачивать штрафы за водителей и формально переоформлять транспорт на физических лиц. При этом одни и те же машины и люди нередко повторно фигурируют в материалах дел.

Инициатива предусматривает кратное увеличение административных санкций для физических, должностных и юридических лиц. При сбросе отходов с использованием грузовых транспортных средств вне объектов размещения отходов предлагается десятикратное повышение штрафов. Сегодня их размер составляет от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей для физических лиц, от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей — для должностных и от ста тысяч до ста двадцати тысяч рублей — на юридических.

Если для несанкционированного сброса используется легковые автомобили, то штраф предлагается увеличиться в пять раз. В действующей редакции они составляют от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей и от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей соответственно.

Размеры взысканий для граждан планируется уравнять с текущими штрафами для организаций.

Кроме того, документ вводит конфискацию орудия правонарушения. Физическим лицам может грозить изъятие транспортного средства, прицепа или трактора без права возврата. Сегодня такое наказание предусмотрено только для юридических и должностных лиц. Авторы поправок отмечают, что мера направлена против нарушителей, которые уклоняются от ответственности, оформляя машины на подставных лиц.

Вторая часть законопроекта решает проблему доказательной базы. Действующая редакция КоАП требует использовать только сертифицированные измерительные приборы стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Их установка в лесах технически сложна и небезопасна, что делает автоматическую фиксацию неэффективной.

Нижегородская область предлагает до 1 января 2030 года разрешить использование обычных фото- и видеокамер, фиксирующих время и место съемки. Чтобы исключить ошибки при привлечении к ответственности, все такие устройства обяжут вносить в специальный реестр регионального государственного экологического надзора.

Обоснованием послужила статистика. По данным Росприроднадзора, в стране на протяжении нескольких лет число ликвидированных свалок примерно равно количеству вновь выявленных. Только по федеральному проекту «Чистая страна» на их устранение направлено более 9,3 млрд рублей.

На 1 января 2025 года в Нижегородской области было зафиксировано более 250 несанкционированных свалок. Затраты бюджета на их ликвидацию превысили 100 млн рублей, тогда как сумма наложенных штрафов составила лишь 2,9 млн рублей. Аналогичная диспропорция наблюдается и в других регионах ПФО — при многомиллионных расходах на уборку суммы штрафов исчисляются сотнями тысяч или несколькими миллионами рублей.

При этом в Ленинградской области, где уже применяется упрощенная система фиксации с помощью транспорта, количество привлеченных к ответственности выросло со 116 человек в 2023 году до 252 за первое полугодие 2026 года, а сумма штрафов увеличилась пропорционально.

Ранее сообщалось, что административно-техническая инспекция (АТИ) Нижнего Новгорода практически вдвое увеличила поступления от штрафов за счет комплексов фотофиксации.