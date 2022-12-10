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"Индекс оливье" в России за год вырос на 8,53%

17 декабря 2022 12:22  [33] Общество

Росстат рассчитал стоимость традиционного новогоднего салата – оливье и селедки под шубой. Так, по подсчетам статведомства стоимость продуктов для этих салатов выросла в среднем по стране на 8,53% для оливье и на 5,52% для сельди под шубой.

Зеленый горошек и маринованные огурцы подорожали сильнее всего - на 17,94% за год, майонез – на 14,41%, а вареная колбаса на 7,83%. При этом подешевели овощи и яйца. Картофель за год в цене упал аж на 33,26%.

Напомним, что год назад стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек в этом году составит в Нижегородской области 6 972 рубля.
Данная сумма подсчитана с использованием условного набора продовольственных товаров и официальной статистической информации о средних потребительских ценах на эти продукты в ноябре 2021 года.

Так, например, цены на колбасы, мясные копчености, деликатесные продукты из рыбы увеличились в текущем году на 14-28%.

В 2021 году стоимость салата "Оливье" в ценах ноября 2021 года по Нижегородской области составила 362,9 рубля. За год цены на продукты для данного салата выросли на 50,9 рубля. При этом стоимость "Оливье" оказалась ниже, чем в среднем по стране. По России средняя стоимость этого блюда составила 403,1 рубля".

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Теги:
Новый год Праздники Продовольствие
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