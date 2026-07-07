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Общество

Старинные лодки-долблёнки обнаружили дайверы на дне нижегородской реки

07 июля 2026 15:32 Общество
Старинные лодки-долблёнки обнаружили дайверы на дне нижегородской реки

Фото: vk.ru/superlexa_club

В Нижегородской области на дне реки Теша нашли старинные деревянные лодки-долблёнки. Фотографии необычных находок опубликовали в группе «Подводный мир с командой SL» во «ВКонтакте».

По данным сообщества, лодки были вырезаны вручную из цельного дерева и когда-то служили для передвижения по реке.

Авторы публикации отмечают, что находки представляют собой часть прошлого, сохранившуюся на дне водоёма. По их словам, такие лодки напоминают о времени, когда реки были основными путями сообщения, а дерево оставалось главным материалом для строительства судов.

«Теперь они вновь всплывают — не на поверхность воды, а на поверхность истории…», — добавили авторы публикации.

Ранее команда дайверов SL обнаружила деревянный мост и пещеры на дне озера Тосканка.

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Теги:
Водоёмы История Река
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