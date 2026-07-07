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Общество

На здоровье не жаловалась: что известно о погибшей в Египте студентке ННГУ

07 июля 2026 16:11 Общество
На здоровье не жаловалась: что рассказали о погибшей в Египте студентке ННГУ

Фото: страница Регины Шутенко во "ВКонтакте"

19-летняя студентка ННГУ Региона Шутенко, скончавшаяся в Египте, чувствовала себя прекрасно перед вылетом на отдых. По словам близких, поводов для беспокойства за нее не было — недавние анализы были идеальными. Об этом они рассказали в беседе с «КП — Нижний Новгород».

Регина прилетела с мамой в Хургаду в конце июня. Отпуск проходил спокойно. Трагедия произошла за день до вылета домой. Проведя несколько дней на море, девушка почувствовала себя плохо в пляжном туалете, внезапно упала, ее сердце остановилось. Студентку доставили в местную больницу, где она впала в кому. В сознание она больше не приходила.

Девушка переехала учиться в Нижний Новгород из Белгородской области. Она окончила второй курс госуниверситета.

«С Региной мы попали в одну группу. Меньше чем за месяц у нас сложилась компания из семи девчонок, и за два года ни одной ссоры. Обычно говорят, что такая дружба невозможна, но мы исключение», — рассказала подруга Полина.

Близкие вспоминают девушку как светлого и отзывчивого человека, который всегда приходил на помощь и не показывал слабость. Она успевала совмещать учебу, спорт и общение с друзьями.

Еще одна подруга, Екатерина, отметила, что Регина отличалась неиссякаемым оптимизмом и очень любила животных, особенно собак.

По их словам, серьезных проблем со здоровьем у девушки не было.

«Она сдавала анализы, и они были безупречны. Хоть в космос лети», — добавила Полина.

Что стало причиной трагедии — неясно. В больнице, куда доставили Регину, врачи диагностировали глубокую кому, состояние после остановки сердца, острый гастроэнтерит с выраженным нарушением электролитного баланса — тяжелой гипокалиемией, а также аспирационную пневмонию. Все это время состояние пациентки оценивалось как стабильно тяжелое.

Единственным шансом называли срочную перевозку в специализированную клинику в России. Для этого требовался санитарный борт с реанимационной бригадой. Стоимость транспортировки оценивалась минимум в 8 млн рублей. Друзья и молодой человек девушки объявили сбор средств и обратились к неравнодушным за помощью.

За несколько дней удалось собрать около 500 тысяч рублей. 2 июля египетские врачи разрешили вылет при условии полной оплаты, однако необходимую сумму собрать не успели. 6 июля Регина умерла, так и не придя в сознание.

Сейчас семья решает вопрос о возвращении тела на родину. Девушку планируют доставить из Египта в Москву, а затем в Белгород, где живут ее родители. Репатриация и похороны требуют значительных средств. Близкие надеются, что после возвращения в Россию специалисты смогут установить точную причину произошедшего.

Ранее специалист перечислил основные опасности для здоровья во время отдыха в Египте.

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Теги:
Здоровье Отдых Смерть
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