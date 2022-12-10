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Общество

Дмитрий Щеголев: "Нижегородцы поднимают для коммунальщиков планку уборки улиц и дворов"

18 декабря 2022 18:14  [218] Общество

Фото: соцсети Дмитрия Щеголева

"Нижегородцы поднимают для коммунальщиков планку уборки улиц и дворов", - заявил ректор ННГАСУ, председатель комиссии по формированию комфортной городской среды и развитию города Общественной палаты Нижнего Новгорода Дмитрий Щеголев

"В начале этого года Нижний Новгород, по оценкам синоптиков, получил почетное звание "Самый заснеженный мегаполис мира". Утром 11 января высота снежного покрова  была самой высокой за последние 11 лет - 68 см. К концу года сугробы в городе также растут с завидной регулярностью. И что удобно для коммунальщиков и дорожников, а, соответственно, и нижегородцев, обильные осадки выпадают исключительно по выходным дням. И, судя по долговременным прогнозам погоды на общедоступных сайтах, тенденция сохранится вплоть до Нового года. Дальше заглядывать пока не имеет смысла.

На 18 декабря высота снежного покрова в заречной части Нижнего Новгорода достигла 22 см, а в нагорной – 39 см. Это в 1,5 - 2 раза выше  нормы. Если сравнить с другими городами страны, то в Москве – высота снежного покрова выросла до 33-38 см, и, как рассказали в  центре погоды "Фобос",  таких сугробов 18 декабря не наблюдалось никогда за всю метеорологическую историю.  А в Самаре – после морозов и резкого потепления - ледяной дождь, из-за которого даже меняют маршруты городского транспорта.  

Нижний Новгород также уже проходил через подобные погодные качели. И, судя по прогнозам, в следующие выходные нижегородцев также ожидают "переход через ноль" и снег с дождем, тем более, что ледяной дождь в этом году в городе уже был.

Погода все чаще испытывает горожан на прочность, а коммунальщиков - на профпригодность. Пока могу сказать, что каждый экзамен можно считать сданным.  Коммунальщики с каждым разом убираются все лучше и лучше, совершенствуя алгоритмы уборки, а жители, видя заметные улучшения, поднимают планку все выше и выше", - сказал Дмитрий Щеголев.

Напомним, последствия снегопада в Нижнем Новгороде устраняет вся имеющаяся у коммунальных служб техника.

Также ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Нижнем Новгороде составляет 150-200% от нормы.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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