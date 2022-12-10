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Бизнес

Сколько стоит зумер: молодые жители Нижегородской области оценили свои профессиональные навыки

22 декабря 2022 17:04  [64] Бизнес

Более половины зумеров* из Нижегородской области (57%) хотели бы получать не менее 50 тыс. рублей в месяц. При этом нынешний доход соответствует ожиданиям или превышает их только у половины респондентов. Ради успешной карьеры молодые люди готовы вкладывать в свое образование и получение полезных навыков собственные накопления и заемные средства.  Таковы результаты опроса, проведенного страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие". Были опрошены более 1,5 тыс. человек по всей России.

Почти четверть жителей Нижегородской области в возрасте от 18 до 24 лет (23%) хотели бы иметь доход в 50-100 тыс. рублей в месяц. Еще 15% мечтают получать 100-150 тыс. рублей в месяц. У каждого пятого (19%) финансовые амбиции еще выше: их устроила бы сумма в 150-200 тыс. рублей.

Более половины зумеров полагают, что они уже сейчас заслуживают желаемых зарплат. Около трети (31%) оценивают свои текущие навыки в 100-300 тыс. рублей в месяц, каждый четвертый (24%) — в 50-100 тыс. рублей в месяц. При этом нынешняя зарплата молодых людей близка к их идеалам лишь в половине случаев: 29% респондентов отмечают, что она полностью соответствует их текущим навыкам или немного их превосходит, а 23% самокритично полагают, что им платят гораздо больше, чем они реально стоят. У остальных доход сейчас незначительно (25%) или значительно (23%) ниже их желаний.

По мнению молодых людей, для удовлетворения финансовых амбиций необходимо сделать хорошую карьеру. Самыми перспективными с этой точки зрения они считают профессии IT-специалиста (28%), маркетолога (17%), предпринимателя (11%) и менеджера банка (10%).  Популярные у старшего поколения профессии юристов и экономистов успешными с точки зрения карьерного и зарплатного роста считают лишь по 1,5% респондентов в возрасте 18-24 лет, учителей — 2,5%, врачей — 3,5%.

Ценность высшего образования для молодых жителей Нижегородской области не так велика, как для старших поколений. Свыше трети (36%) зумеров считают, что для построения успешной карьеры оно не является приоритетным.  Более того, среди респондентов в возрасте от 18 до 24 года доля получающих или уже имеющих высшее образование составила 42%. Вместе с тем, более половины опрошенных в этой возрастной категории считают высшее образование необходимым.

Возможно, такое отношение к высшему образованию связано с тем, что перспективную профессию зумерам не всегда удается выбрать сразу. Более половины респондентов (55%) говорят, что не хотели бы всю жизнь проработать по одной специальности. При этом, несмотря на юный возраст и относительно небольшой опыт, 22% уже успели разочароваться в выбранной специальности.

Поскольку смена профессии предполагает получение дополнительных навыков, часть зумеров уже получают (31%) или планируют через год-два получить (20%) второе высшее или дополнительное образование. Подобные планы в горизонте трех и более лет имеют еще около трети (30%) молодых людей. Расходы на получение второго высшего или дополнительного образования большинство респондентов оценивают в суммы свыше 100 тыс. руб. (36% — в 100-300 тыс. рублей, 15% — в 300-500 тыс. рублей, 12% — в 500 тыс. -1 млн рублей, 1% — свыше 1 млн рублей).

"Треть молодых жителей Нижегородской области (34%) планируют оплачивать дополнительное образование за счет сбережений, около половины — с помощью кредитов (27%) или поддержки семьи (26%). Не все могут найти нужную сумму, поэтому высока доля заемных средств. Но если ежегодно сберегать, формируя капитал на образование для себя и своих детей, можно обойтись и без кредитов. "Росгосстрах Жизнь" создала для этого удобные продукты. Они просты и понятны, обеспечивают доходность на уровне банковского депозита, позволяют получить дополнительный доход в виде налогового вычета, а также обладают надежной финансовой защитой. С помощью этих продуктов можно без рисков сформировать необходимый капитал, в том числе, для оплаты образования. Минимальный годовой взнос — от 50 000 рублей. Благодаря оплате взносов в рассрочку, не нужно вносить крупную сумму сразу, а можно двигаться к своей цели поступательно", — говорит руководитель управления инвестиционного страхования СК "Росгосстрах Жизнь" Борис Борзунов.

●         Зуммеры (поколение Z) – люди, родившиеся примерно в период с 1997 по 2012 годы, согласно теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом.  

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Теги:
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