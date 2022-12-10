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Бизнес

ВТБ: состоятельные клиенты стали на треть чаще обращаться за налоговой экспертизой

23 декабря 2022 14:12  [85] Бизнес

ВТБ Private Banking зафиксировал рост спроса на налоговый check up со стороны состоятельных клиентов. В 2022 году они пользовались сервисом на 30% чаще, чем годом ранее. Большая часть запросов пришлась на Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар и Иркутск.
 
Чаще всего в этом году состоятельные клиенты обращались за анализом документации, в том числе отчетов о выплатах по ценным бумагам, для налогового декларирования и оформления вычетов. Клиентов особенно интересовали расчет налога на доход физических лиц при продаже имущества, а также применение налоговых льгот. В число основных вопросов в рамках сервиса также вошли зачет налога, уплаченного за рубежом, и применение соглашений об избегании двойного налогообложения, а также применение правил сальдирования убытков по операциям с ценными бумагами. На все эти темы пришлось порядка 60% от общего количества обращений в рамках check up, до 40% вопросов касались валютного законодательства.
 
Услуга "налоговый check up" помогает клиентам Private Banking ВТБ разобраться в изменениях налогового законодательства, провести анализ и оптимизацию структуры бизнеса и преемственности активов, опций владения инвестиционным портфелем и его состава. Она обеспечивает бесплатный анализ структуры активов на предмет налоговых рисков, предлагает реструктуризацию и оптимизацию модели владения активами.
 
"В течение года правительство РФ приняло ряд мер для поддержания финансовой стабильности, в том числе в части предоставления льгот физлицам. Например, сегодня не облагаются налогом проценты по вкладам в российских банках и доходы от реализации золота в слитках. Эти и другие изменения в законодательстве – не только российском, но и зарубежном – необходимо учитывать при анализе структуры активов, как с точки зрения доходности сберегательных инструментов, так и на предмет налоговых рисков, в том числе для реструктуризации и оптимизации модели владения активами. С экспертами Family Office мы помогаем клиентам создать корректную отчетность и снизить налоговую нагрузку, а также проработать стратегии преемственности и постоянно держать руку на пульсе перемен", – комментирует Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ.

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Теги:
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