Нижегородский филиал "Т Плюс" установил в Дзержинске новую детскую площадку Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" установил новую детскую площадку в дзержинском парке "Радуга" в рамках межрегионального проекта "Территория детства с Т Плюс". 23 декабря состоялась передача площадки на баланс администрации города с участием директора филиала Александра Фролова и главы Дзержинска Ивана Носкова.

Это уже вторая детская площадка, возведенная "Т Плюс" в детском парке "Радуга" – первую компания установила в нем в 2019 году. Место для ее установки выбиралось совместно с администрацией города. Оборудование игрового комплекса полностью соответствует стандартам и параметрам безопасности. Площадка построена на благотворительные средства ПАО "Т Плюс" в размере 1,5 млн рублей по грантовой заявке и при содействии Нижегородской областной организации инвалидов "Интеграция".

"Парк находится в центре города и пользуется популярностью у родителей и детей. Новые детские площадки – наш вклад в развитие и благоустройство городской среды", – сказал Александр Фролов.

"Маленькие дзержинцы будут с удовольствием играть здесь на свежем воздухе. Работа по обустройству детского парка "Радуга" продолжается, приятно, что в ней активно участвуют представители социально ориентированного бизнеса", – отметил Иван Носков.

Начиная с 2018 года в Дзержинске в рамках проекта "Территория детства с Т Плюс" установлены четыре детские площадки и спортплощадка для людей с ограниченными возможностями. Шесть детских площадок, спортплощадка для подростков и два комплекса воркаутов смонтировано в Кстовском муниципальном округе.