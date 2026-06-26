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Общество

Госэкспертиза одобрила проект строительства школы на 1225 мест в Кстове

26 июня 2026 11:24 Общество
Госэкспертиза одобрила проект строительства школы на 1225 мест в Кстове

Государственная экспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района. Соответствующая информация размещена на ГИС ЕГРЗ.

Учебное заведение планируется возвести на улице Вишневой. Положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий было выдано 25 июня.

Застройщиком выступает калужская компания ООО «Стройцентр». В свою очередь, разработкой документации занималась ООО «Технология» из Брянска.

Напомним, в 2024 году жители деревни пожаловались на то, что школа и детский сад, которые обещали построить в этом населенном пункте, так и не начали возводить. Позднее представители власти сообщили, что возведение образовательных учреждений запланировано к 2027 году.

Ранее стало известно, как будет выглядеть школа для одаренных детей на Бору.

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Теги:
Кстовский район Строительство Школы
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