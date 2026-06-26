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Общество

Нижегородский аэропорт закрыт с ночи 26 июня: задержаны три рейса

26 июня 2026 08:58 Общество
Нижегородский аэропорт закрыт с ночи 26 июня: задержаны три рейса

Ночью в аэропорту имени Чкалова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В воздушной гавани подчеркнули, что аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров. С людьми работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребенка. В залах ожидания установлены фонтанчики с питьевой водой, действует медпункт, который работает круглосуточно. Также доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный WI-FI на территории аэропорта, на его сайте и у авиакомпаний.

По данным табло, в настоящее время задержаны три рейса. Вылет самолета Red Wings в Самару перенесен с 11:00 на 11:30. Рейс авиакомпании «Россия» в Москву сдвинули с 09:40 до 12:30. Самолет Smartavia отправится в Санкт-Петербург не в 11:20, а в 16:05.

В прошлый раз ограничения в аэропорту вводили 24 июня, когда регион подвергся атаке беспилотников. Тогда было сбито 23 аппарата. После возгорания одного из жилых домов погибли два человека, еще двоих мужчин госпитализировали.

Позже Следственный комитет России начал расследование атаки украинских БПЛА на Нижегородскую область.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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