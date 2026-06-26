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Мощная магнитная буря накрыла Нижний Новгород в конце июня

26 июня 2026 10:19 Общество
Мощная магнитная буря накрыла Нижний Новгород в конце июня

Фото: сгенерировано нейросетью

Сильная магнитная буря, которая затянется на несколько дней, началась в Нижегородской области в конце июня. Об этом сообщается в прогнозе сервиса my-calend.ru.

Весь день 26 июня, а также вплоть до вечера 27 числа метеочувствительные люди могут почувствовать возмущения геомагнитного поля. Мощность магнитной бури достигнет четырех баллов.

Ее последствия будут продолжаться до вечера воскресенья, 28 июня. Кроме того, колебания геомагнитного поля могут вернуться 30 числа, их мощность составит три балла.

Специалисты предупреждают, что происходящее может вызывать слабость, сонливость и головные боли. Пациентам с сердечно-сосудистыми недугами рекомендуют запастись лекарствами на случай обострения хронических заболеваний, а также снизить нагрузки на организм и нервную систему, в частности.

Ранее мы сообщали о том, что последние выходные июня в Нижнем Новгороде будут прохладными и без дождя.

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Теги:
Астрономия Здоровье Магнитные бури
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