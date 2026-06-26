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Эбола добралась до Парижа: стоит ли опасаться россиянам

26 июня 2026 08:00 Общество
Эбола добралась до Парижа: стоит ли опасаться россиянам

В конце апреля 2026 года в Демократической Республике Конго (ДРК) произошла вспышка геморрагической лихорадки Эбола. Вирус Бундибуджио, ставший причиной эпидемии, вызывает одно из самых тяжёлых и часто смертельных заболеваний в мире. К середине июня 2026 года число лабораторно подтверждённых случаев заражения достигло 1048, а количество погибших превысило 267, что соответствует уровню смертности более 25%. Эти цифры значительно превышают показатели предыдущих вспышек и свидетельствуют о быстром распространении инфекции.

Эпидемия охватила более 20 зон в трёх восточных провинциях ДРК — Итури, Северном и Южном Киву. Эпицентр вспышки находится в зоне многолетнего вооруженного конфликта, что осложняет работу медицинских служб и замедляет борьбу с заболеванием.

Причины и последствия вспышки

ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации международного значения в середине мая 2026 года, хотя первые случаи заболевания были зафиксированы несколькими неделями ранее. Это указывает на то, что вирус мог циркулировать в регионе незамеченным в течение нескольких месяцев. По словам доктора Ричарда Коджана из провинции Итури, ситуация вышла из-под контроля, и врачи отследили лишь 20% контактов с заражёнными. Реальное количество инфицированных может быть значительно выше.

Ситуация усугубляется тем, что вспышка происходит в регионе, где уже много лет продолжаются гражданские войны. Это приводит к разрушению инфраструктуры, нехватке медицинских ресурсов и затрудняет проведение вакцинации и других мер по борьбе с эпидемией.

Распространение вируса за пределы Африки

Первые случаи заболевания за пределами Африки были зарегистрированы в середине мая 2026 года. В Уганде, Руанде и Замбии были введены строгие меры по контролю за распространением вируса, включая закрытие границ и усиленный медицинский контроль. США и Канада запретили въезд иностранцам, побывавшим в зонах вспышки, а Таиланд предписал всем прибывающим из этих регионов проходить трёхнедельную изоляцию.

Особенно тревожным стал случай, произошедший 24 июня 2026 года во Франции. Заразился врач гуманитарной организации, работавший в ДРК. Он был немедленно изолирован, а власти начали работу по выявлению всех, с кем он контактировал. Эти люди также были помещены под 21-дневную домашнюю изоляцию.

Симптомы и течение болезни

Инкубационный период Эболы варьируется от двух дней до трёх недель. В этот период человек выглядит здоровым и не представляет угрозы для окружающих. Однако болезнь развивается стремительно. Она начинается с резкого повышения температуры до 38−39 градусов, сильной слабости, ломоты в мышцах и суставах, боли в горле и головной боли.

Один из выживших жителей Уганды рассказал Esquire, что проснулся с высокой температурой и провёл три недели в постели, испытывая невыносимую слабость и боли. В больнице ему диагностировали малярию, но вскоре начались понос и сильные боли в груди. В изоляционной палате у него началось кровотечение, и он никогда не видел, чтобы из человека лилось столько крови.

При благоприятном течении болезни она отступает через две-три недели, но полное восстановление занимает несколько месяцев. У выживших вирус может сохраняться в биологических жидкостях, например, в сперме, до 12 месяцев после выздоровления.

Почему не стоит паниковать

Несмотря на тяжесть заболевания, важно помнить, что Эбола не передается воздушно-капельным путём, как грипп или коронавирус. Заражение происходит только при прямом контакте с кровью, органами или выделениями тела больного или умершего человека, а также через загрязнённые поверхности.

В период инкубации человек не является источником вируса, и заразиться от него до появления симптомов невозможно. Возбудитель Эболы может некоторое время сохраняться на загрязненных поверхностях, но уничтожается кипячением и стандартными дезинфицирующими средствами на основе спирта или гипохлорита натрия.

Опасность для российских туристов

В Российском союзе туриндустрии заявили 360.ru, что риск заражения Эболой для российских туристов во Франции крайне низок: первый заболевший, вернувшийся из Конго, обратился за медицинской помощью сразу после возвращения и сейчас он находится на карантине.

Французские власти считают вероятность распространения инфекции в стране очень низкой. В Российском союзе туриндустрии подчеркнули, что на данный момент от российских граждан, которые находятся во Франции, нет жалоб или признаков беспокойства. Система контроля работает в обычном режиме, и паники среди туристов нет.

В РТС также отметили, что профессиональное сообщество постоянно следит за эпидемиологической ситуацией в странах, где отдыхают российские туристы. Если появятся даже минимальные угрозы, отрасль оперативно проинформирует путешественников и выпустит соответствующие предупреждения.

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Теги:
Вирус Здравоохранение Туризм
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