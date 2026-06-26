Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2026 09:31
Нижегородцы стали чаще ревакцинироваться от дифтерии и столбняка
26 июня 2026 09:17
Последние выходные июня в Нижнем Новгороде будут прохладными и без дождя
26 июня 2026 08:58
Нижегородский аэропорт закрыт с ночи 26 июня: задержаны три рейса
26 июня 2026 08:00
Эбола добралась до Парижа: стоит ли опасаться россиянам
25 июня 2026 19:12
Глеб Никитин обсудил с Патриархом Кириллом демографию и поддержку молодежи
25 июня 2026 18:55
Почти 200 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
25 июня 2026 18:36
Почти 19 тысяч бюджетных мест доступны в нижегородских колледжах
25 июня 2026 17:49
Более 1800 школьников узнали о карьерных перспективах на предприятиях «Эн+ Тепло Волга»
25 июня 2026 17:39
Экономист объяснил, что делать вкладчикам при снижении ставок по депозитам
25 июня 2026 17:24
Пять автобусов изменят маршруты из-за концерта Басты в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцы стали чаще ревакцинироваться от дифтерии и столбняка

26 июня 2026 09:31 Общество
Нижегородцы стали чаще ревакцинироваться от дифтерии и столбняка

Показатели ревакцинации против дифтерии и столбняка выросли в Нижегородской области. Об этом сообщает представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов со ссылкой на данные Роспотребнадзора о числе привитых россиян.

При стабильных показателях первичной вакцинации нижегородцы стали активнее «обновлять иммунитет». В 2025 году ревакцинацию против дифтерии прошли более 273,9 тысячи человек — это больше, чем годом ранее — 259,7 тысячи. Около 85 тысяч из них составляют дети.

Сопоставимый уровень сохраняется и по ревакцинации от столбняка: в прошлом году повторную прививку сделали свыше 273 тысяч жителей области.

Стабильно высокими остаются показатели вакцинации против туберкулеза. В этом году прививки получили 24,2 тысячи человек, при этом основную часть составили новорожденные — 17,9 тысячи.

В то же время по ряду инфекций отмечается снижение охвата. Так, число привитых от коклюша уменьшилось как по первичной вакцинации — с 21,2 тысячи до 20,6 тысячи, так и по ревакцинации — с 23,4 тысячи до 22,2 тысячи.

Снижение также зафиксировано и по кори: в 2025 году первичную вакцинацию прошли 21,9 тысячи человек против 26,8 тысячи годом ранее, ревакцинацию — 37,8 тысячи против 44,1 тысячи. Аналогичная динамика отмечена по эпидемическому паротиту и краснухе.

Ранее мы сообщали о том, что ИИ‑ассистент начал проводить экспресс‑диагностику в нижегородской больнице.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцинация Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2026 10:37
Бесплатные обследования для семейных пар запустили в Нижнем Новгороде
17 июня 2026 12:49
Новые правила оказания платных медуслуг утвердили в Нижегородской области
17 июня 2026 10:32
Одну из причин женского бесплодия изучат с помощью ИИ в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных