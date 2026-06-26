Нижегородцы стали чаще ревакцинироваться от дифтерии и столбняка Общество

Показатели ревакцинации против дифтерии и столбняка выросли в Нижегородской области. Об этом сообщает представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов со ссылкой на данные Роспотребнадзора о числе привитых россиян.

При стабильных показателях первичной вакцинации нижегородцы стали активнее «обновлять иммунитет». В 2025 году ревакцинацию против дифтерии прошли более 273,9 тысячи человек — это больше, чем годом ранее — 259,7 тысячи. Около 85 тысяч из них составляют дети.

Сопоставимый уровень сохраняется и по ревакцинации от столбняка: в прошлом году повторную прививку сделали свыше 273 тысяч жителей области.

Стабильно высокими остаются показатели вакцинации против туберкулеза. В этом году прививки получили 24,2 тысячи человек, при этом основную часть составили новорожденные — 17,9 тысячи.

В то же время по ряду инфекций отмечается снижение охвата. Так, число привитых от коклюша уменьшилось как по первичной вакцинации — с 21,2 тысячи до 20,6 тысячи, так и по ревакцинации — с 23,4 тысячи до 22,2 тысячи.

Снижение также зафиксировано и по кори: в 2025 году первичную вакцинацию прошли 21,9 тысячи человек против 26,8 тысячи годом ранее, ревакцинацию — 37,8 тысячи против 44,1 тысячи. Аналогичная динамика отмечена по эпидемическому паротиту и краснухе.

Ранее мы сообщали о том, что ИИ‑ассистент начал проводить экспресс‑диагностику в нижегородской больнице.