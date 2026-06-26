Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к работе в штатном режиме после снятия ограничений на выполнение полетов, введенных в ночь на 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Чкалов».
Пассажирам рекомендуют внимательно следить за изменениями в расписании. Актуальную информацию о вылетах можно узнать по объявлениям в терминале, а также на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиакомпаний.
По данным онлайн-табло, отменены рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, задерживаются вылеты в Санкт-Петербург, Самару, Минеральные Воды и Калининград.
Напомним, ограничения на работу аэропорта вводились 24 июня. Тогда Нижегородская область подверглась атаке 23 беспилотников. После возгорания одного из жилых домов погибли два человека, еще двоих мужчин госпитализировали. СКР начал расследование.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+