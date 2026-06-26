Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к работе в штатном режиме после снятия ограничений на выполнение полетов, введенных в ночь на 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Чкалов».

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за изменениями в расписании. Актуальную информацию о вылетах можно узнать по объявлениям в терминале, а также на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиакомпаний.

По данным онлайн-табло, отменены рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, задерживаются вылеты в Санкт-Петербург, Самару, Минеральные Воды и Калининград.

Напомним, ограничения на работу аэропорта вводились 24 июня. Тогда Нижегородская область подверглась атаке 23 беспилотников. После возгорания одного из жилых домов погибли два человека, еще двоих мужчин госпитализировали. СКР начал расследование.