Около трех тысяч нижегородцев посетили праздники "Новый год в каждый двор" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Около трех тысяч нижегородцев посетили праздники "Новый год в каждый двор". Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода.

"С 26 декабря по 8 января мы проводим уже ставшую традиционной акцию "Новый год в каждый двор". В мероприятиях приняли участие более 3 тысяч жителей. Всего планируем провести 48 праздников", - рассказал директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

"Мы приглашаем нижегородцев провести уютный добрососедский праздник у себя во дворе. Соседи смогут ближе познакомиться друг с другом и вместе окунуться в атмосферу новогоднего чуда", - отметила директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева.

Как рассказали в департаменте, праздники во дворах будут проходить все новогодние каникулы. Дед Мороз и Снегурочка вместе с жителями водят дружные хороводы и играют в зимние дворовые игры. Ребята рассказывают сказочным гостям праздника новогодние стихотворения и с удовольствием принимали сладкие подарки.

"В новогоднее чудо поверили, как дети, так и взрослые! Каждый ребенок ушёл со сладким подарком. Все остались довольны, и после праздника все желающие фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой", - рассказала активистка ТОС поселка Сахарный Дол Елена Пряхина.

"Все жители поддерживают такие праздники: мы и кино смотрим летом, и всем двором встречаем каждый год Новый год. Жители очень рады, всегда ждут", - добавила председатель ТОСа на улице Федосеенко Татьяна Соколова.

По словам руководителя НРО ВОД "Волонтеры Победы" Марии Самоделкиной, отмечать Новый год в теплой атмосфере добрососедства – одна из самых теплых и замечательных традиций. "Приятно видеть, как к праздникам присоединяются и взрослые, и дети, с горящими глазами встречают Деда Мороза и Снегурочку, водят веселые хороводы, и заряжаются позитивными эмоциями. Проект получил большой положительный отклик от жителей, поэтому было принято решение продлить его на все новогодние праздники. Таким образом, окунуться в атмосферу настоящего чуда и волшебства сможет еще больше нижегородцев", - рассказала Мария Самоделкина.

Адреса площадок можно узнать по ссылке.

Организаторами проекта выступают АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", администрация города Нижнего Новгорода и Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде на улице Пермякова открылся новый соседский центр. "На Автозаводе уже есть соседский центр – на Молодежном проспекте, он пользуется популярностью. Жители активно участвуют в различных мероприятиях, в том числе прорабатывают определенные вопросы, которые с помощью соседского центра и ТОСов доводят до районной и городской администрации. Поэтому было принято решение о создании еще одного – на улице Пермякова. Центр оформлен в современном стиле, оснащен необходимым оборудованием. Здесь могут заниматься и дети, и молодежь, и пожилые люди. Это отличная площадка для совместной работы по развитию территории поселка Северный", - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.