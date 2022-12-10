Мужчина погиб под колесами поезда "Ласточка" около Дзержинска утром 16 января, сообщается на сайте pravda-nn.ru.
Согласно информации, трагедия произошла вблизи о.п. "Ворошиловская". Скоростной электропоезд сбил 69-летнего жителя поселка Решетиха. Пострадавшего доставили в больницу Дзержинска, где он скончался от полученных травм.
В Нижегородском ЛУ МВД России на транспорте по данному факту уже проводится проверка. Из-за инцидента поезд простоял порядка получаса и прибыл в Москву с 20-минутным опозданием.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб под колесами пассажирского поезда около Дзержинска.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+