Происшествия

Самосвал снес теплотрассу на Безводной в Нижнем Новгороде

02 февраля 2026 16:17 Происшествия
Самосвал снес теплотрассу на Безводной в Нижнем Новгороде

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"

Самосвал задел кузовом теплотрассу на улице Безводной Нижнего Новгорода. Об этом очевидцы сообщили телеграм-каналу "Нижний Новгород" без цензуры.

Движение транспорта около аэропорта парализовано в обоих направлениях. 

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трактор при уборке снега снес газовую трубу, оставив без ресурса два дома.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трактор при уборке снега снес газовую трубу, оставив без ресурса два дома.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных