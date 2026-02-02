Самосвал снес теплотрассу на Безводной в Нижнем Новгороде

Фото:
Самосвал задел кузовом теплотрассу на улице Безводной Нижнего Новгорода. Об этом очевидцы сообщили телеграм-каналу "Нижний Новгород" без цензуры.
Движение транспорта около аэропорта парализовано в обоих направлениях.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трактор при уборке снега снес газовую трубу, оставив без ресурса два дома.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+