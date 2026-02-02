Самосвал снес теплотрассу на Безводной в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"

Самосвал задел кузовом теплотрассу на улице Безводной Нижнего Новгорода. Об этом очевидцы сообщили телеграм-каналу "Нижний Новгород" без цензуры.

Движение транспорта около аэропорта парализовано в обоих направлениях.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трактор при уборке снега снес газовую трубу, оставив без ресурса два дома.