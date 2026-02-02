Наледь упала на ребенка с крыши дома в Нижнем Новгороде

Фото:
Наледь с крыши многоквартирного дома в Нижнем Новгороде упала на малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Инцидент произошел на улице Челюскинцев (Автозаводский район) 29 января. Пострадавшего с травмой позвоночника доставили в больницу.
По данным следователей, ребенок пострадал из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудником управляющей компании. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Также правоохранители начали свою проверку и уже внесли представление руководителю управляющей компании.
В СК напоминают, что зимой следует аккуратно ходить возле домов и держаться подальше от зданий, с крыш которых свисают снег и сосульки. А коммунальщиков предупредили об уголовной ответственности в случае несвоевременной уборке снега с крыш и плохого содержания придомовых территорий.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после травмирования женщины наледью в Выксе.
