Наледь упала на ребенка с крыши дома в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Наледь с крыши многоквартирного дома в Нижнем Новгороде упала на малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошел на улице Челюскинцев (Автозаводский район) 29 января. Пострадавшего с травмой позвоночника доставили в больницу.

По данным следователей, ребенок пострадал из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудником управляющей компании. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Также правоохранители начали свою проверку и уже внесли представление руководителю управляющей компании.

В СК напоминают, что зимой следует аккуратно ходить возле домов и держаться подальше от зданий, с крыш которых свисают снег и сосульки. А коммунальщиков предупредили об уголовной ответственности в случае несвоевременной уборке снега с крыш и плохого содержания придомовых территорий.

