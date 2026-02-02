Теплоснабжение в результате инцидента с самосвалом на Безводной не нарушено

Фото:
Теплоснабжение в результате инцидента с самосвалом на Безводной улице не нарушено, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".
Как нам сообщили в пресс-службе аэропорта имени Чкалова, грузовик вывозил снег с территории, когда задел недействующую магистраль теплоснабжения.
Там уточнили, что коммуникациям, которые обеспечивают воздушную гавань и жилые дома по близости, ущерб не нанесен. Никто не пострадал.
В администрации Автозаводского района добавили, что работы по демонтажу недействующей теплотрассы запланированы в ближайшее время. Его выполнит собственник сети.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+