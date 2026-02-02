Теплоснабжение в результате инцидента с самосвалом на Безводной не нарушено Происшествия

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Теплоснабжение в результате инцидента с самосвалом на Безводной улице не нарушено, выяснила редакция НИА "Нижний Новгород".

Как нам сообщили в пресс-службе аэропорта имени Чкалова, грузовик вывозил снег с территории, когда задел недействующую магистраль теплоснабжения.

Там уточнили, что коммуникациям, которые обеспечивают воздушную гавань и жилые дома по близости, ущерб не нанесен. Никто не пострадал.

В администрации Автозаводского района добавили, что работы по демонтажу недействующей теплотрассы запланированы в ближайшее время. Его выполнит собственник сети.