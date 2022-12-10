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Общество

Строительство коммунальных магистралей в Дзержинске идёт с опережением графика

16 января 2023 13:30  [82] Общество

Фото: администрация Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Дзержинском городском округе с начала 2022 года ведутся работы по строительству магистральных коммунальных сетей в рамках проекта "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ".

Как сообщили в администрации Дзержинска, по итогам прошлого года готовность четырёх магистралей составляет от 50 до 90% от запланированного объёма работ. В связи с этим планы по завершению работ перенесены на более ранние сроки.

Как подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков, новые инженерные сети повысят надёжность работы систем водоснабжения и водоотведения и экологическую безопасность работы, а также в перспективе будет способствовать жилищному строительству и социально-экономическому развитию городского округа в целом.

Мэр отметил, что реализация проекта находится на особом контроле федерального и регионального центров. Неоднократные проверки со стороны инстанций разных уровней - от федерального до муниципального - не выявили нарушений техрегламента строительства.

Зимой продолжаются работы, допустимые по температурным показателям: сварка труб, монтаж оборудования в камерах, засыпка уложенных трубопроводов. Общая протяжённость трубопроводов четырёх объектов строительства составляет примерно 39 км, к концу 2022 года в траншеи уложено около 27 км труб.

Согласно информации, к настоящему времени процент физической готовности главного канализационного коллектора оценивается в 40%, второй нитки Тепловского водозабора - 44%, водовода на посёлок Пыра – 68%, водопроводных сетей Дзержинска – 80%.

Напомним, проект "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ" реализуется на средства нового международного банка БРИКС. На реализацию программы Дзержинску выделено 5,5 млрд рублей. Так, за счёт средств БРИКС возводятся водовод в посёлке Пыра, городской водопровод, городской канализационный коллектор и вторая нитка Тепловского водозабора, а также переход от неё под федеральной трассой М-7 "Волга".

СПРАВКА:

Новый банк развития – международная финансовая организация, основанная в 2014 году странами–членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Цель деятельности банка – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

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Теги:
водопровод Городское хозяйство Субсидии
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