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Бизнес

Резиденты ОЭЗ "Кулибин" поставили высокую оценку качеству работы Корпорации развития Нижегородской области

31 января 2023 16:23  [89] Бизнес

Компании-резиденты ОЭЗ "Кулибин" высоко оценили качество работы Корпорации развития Нижегородской области (КРНО).

Согласно информации, компании оценивали удобство пользования сайтом Корпорации, качество "обратной связи", оперативность работы Корпорации и компетентность ее сотрудников. По результатам анкетирования средний балл составил 4,6 из 5.  

Как отметил гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, такие опросы проводятся каждый квартал. По его словам, анкетирование позволяет узнать мнение резидентов о Корпорации, выявить необходимые для решения вопросы.

Несмотря на особенности сложившейся экономической ситуации, в КРНО поступают запросы и от новых инвесторов, которые планируют стать резидентами ОЭЗ, добавил Игорь Ищенко.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории г.о.г. Дзержинск.  
Инвестор всегда может обратиться за консультацией в Корпорацию развития Нижегородской области. Для этого в регионе работает горячая линия поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52, а также предусмотрен чат на инвестиционном портале Нижегородской области: www.nn-invest.ru

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Теги:
Инвестиции
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