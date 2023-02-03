Нижегородский филиал "Т Плюс" подвел операционные итоги за 2022 год Экономика

Электростанции Нижегородского филиала "Т Плюс" в 2022 году выработали 6 млрд кВтч электроэнергии, что на 1,1% больше, чем в 2021 году (5,9 млрд кВтч).

Отпуск тепловой энергии в 2022 году составил 5,4 млн Гкал, на 2,9% превысив аналогичный показатель предыдущего года (5,2 млн Гкал). Увеличение отпуска тепловой энергии произошло благодаря росту промышленного потребления ключевыми потребителями Новогорьковской ТЭЦ – ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и ООО "СИБУР-Кстово".

Общий объем ивестиций в подготовку станций и тепловых сетей к отопительному сезону в 2022 году превысил 2,5 млрд рублей, что на 200 млн рублей больше, чем в 2021 году. В числе крупнейших выполненных проектов – реконструкция водоподготовительных установок Дзержинской ТЭЦ, ввод в эксплуатацию нового регенеративного воздухоподогревателя котлоагрегата №6 Новогорьковской ТЭЦ, техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети Сормовской ТЭЦ. В Дзержинске и Кстове компания заменила 17 км трубопроводов тепловых сетей.