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Экономика

Нижегородский филиал "Т Плюс" подвел операционные итоги за 2022 год

09 февраля 2023 11:32  [102] Экономика

Электростанции Нижегородского филиала "Т Плюс" в 2022 году выработали 6 млрд кВтч электроэнергии, что на 1,1% больше, чем в 2021 году (5,9 млрд кВтч)

Отпуск тепловой энергии в 2022 году составил 5,4 млн Гкал, на 2,9% превысив аналогичный показатель предыдущего года (5,2 млн Гкал). Увеличение отпуска тепловой энергии произошло благодаря росту промышленного потребления ключевыми потребителями Новогорьковской ТЭЦ – ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и ООО "СИБУР-Кстово".

Общий объем ивестиций в подготовку станций и тепловых сетей к отопительному сезону в 2022 году превысил 2,5 млрд рублей, что на 200 млн рублей больше, чем в 2021 году. В числе крупнейших выполненных проектов – реконструкция водоподготовительных установок Дзержинской ТЭЦ, ввод в эксплуатацию нового регенеративного воздухоподогревателя котлоагрегата №6 Новогорьковской ТЭЦ, техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети Сормовской ТЭЦ. В Дзержинске и Кстове компания заменила 17 км трубопроводов тепловых сетей.

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Теги:
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