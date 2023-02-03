Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 февраля 2023 11:14  [71] ВТБ выступил генеральным спонсором исторического фильма "Шаляпин"
10 февраля 2023 10:40  [4] МакSим выступит в Нижнем Новгороде в рамках тура "Я буду жить"
09 февраля 2023 12:46  [203] Завершились съемки сериала "Короче, план такой" — он войдет в линейку Wink Originals
08 февраля 2023 18:46  [400] Программа мероприятий к 150-летию Федора Шаляпина стартует в нижегородских учреждениях культуры
08 февраля 2023 16:02  [285] Более 50 нижегородских школьников приняли участие в праздновании Китайского нового года
07 февраля 2023 13:22  [258] Мир "Зёмы" расширяется: начались съемки сериала "Макс и Гусь"
06 февраля 2023 18:04  [531] "Оптимистическую живопись" нижегородской художницы Людмилы Филатовой покажут в культурном центре "Микула"
06 февраля 2023 16:25  [392] Нижегородские мужчины 23 февраля смогут посетить выставку "Оружие Победы" в зоопарке "Лимпопо" за 100 рублей
06 февраля 2023 11:47  [329] Мероприятия ко Дню памяти Александра Пушкина пройдут в музее-заповеднике "Болдино" 10 февраля
05 февраля 2023 13:52  [539] Юные нижегородцы могут представить свои авторские работы на V Всероссийский кинофестиваль "Зеркало Будущего PRO"
Культура и отдых

МакSим выступит в Нижнем Новгороде в рамках тура "Я буду жить"

10 февраля 2023 10:40  [4] Культура и отдых

Певица МакSим выступит в Нижнем Новгороде на сцене Milo Concert Hall 3 марта 2023 года. Первоначально концерт был назначен на 28 октября 2022 года, однако его пришлось перенести из-за плохого самочувствия артистки. Все билеты, купленные ранее, остаются действительными.
 
Выступление станет частью большого тура "Я буду жить", который МакSим начала осенью 2022 года. В программе концертов - хиты "Отпускаю", "Спасибо", легендарная "Знаешь ли ты", а также новые песни.
 
2022 год стал для МакSим новым ярким стартом после перенесенного в 2021 году коронавируса, вынудившего певицу надолго прервать творческую деятельность. После возвращения на сцену в июне 2022 года артистка успела поработать с Егором Кридом и Димой Биланом, выступила на Кубке России по футболу, где 70 тысяч человек пели с ней в унисон "Знаешь ли ты", появилась на многочисленных церемониях вручения музыкальных премий.
 
Тур "Я буду жить" - результат большого пути к восстановлению, и название для него было выбрано не случайно. Так называется песня МакSим, которую она позиционирует как настоящий гимн самой жизни. По словам певицы, "Я буду жить" - самое подходящее название для первого большого тура после тяжелой болезни.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph