МакSим выступит в Нижнем Новгороде в рамках тура "Я буду жить" Культура и отдых

Певица МакSим выступит в Нижнем Новгороде на сцене Milo Concert Hall 3 марта 2023 года. Первоначально концерт был назначен на 28 октября 2022 года, однако его пришлось перенести из-за плохого самочувствия артистки. Все билеты, купленные ранее, остаются действительными.



Выступление станет частью большого тура "Я буду жить", который МакSим начала осенью 2022 года. В программе концертов - хиты "Отпускаю", "Спасибо", легендарная "Знаешь ли ты", а также новые песни.



2022 год стал для МакSим новым ярким стартом после перенесенного в 2021 году коронавируса, вынудившего певицу надолго прервать творческую деятельность. После возвращения на сцену в июне 2022 года артистка успела поработать с Егором Кридом и Димой Биланом, выступила на Кубке России по футболу, где 70 тысяч человек пели с ней в унисон "Знаешь ли ты", появилась на многочисленных церемониях вручения музыкальных премий.



Тур "Я буду жить" - результат большого пути к восстановлению, и название для него было выбрано не случайно. Так называется песня МакSим, которую она позиционирует как настоящий гимн самой жизни. По словам певицы, "Я буду жить" - самое подходящее название для первого большого тура после тяжелой болезни.