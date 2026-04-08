Названы площадки проведения "Тотального диктанта-2026" в Нижнем Новгороде

Названы площадки проведения Тотального диктанта-2026 в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

18 апреля в Нижнем Новгороде пройдет ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" (12+). В этом году будет организовано более 50 площадок, включая музеи и модельные библиотеки, сообщили в региональном минкульте.

Текст диктанта в 2026 году посвящен детству Александра Пушкина. Его автор — писатель и публицист Алексей Варламов, доктор филологических наук, лауреат премии "Большая книга", ректор Литературного института имени А.М. Горького и заслуженный деятель искусств России. В европейской части страны участники начнут писать диктант в 14:00.

По всей России проверить грамотность очно можно будет более чем на 1000 площадках. В Нижнем Новгороде традиционно задействуют модельные библиотеки, где создаются условия для образовательного и культурного развития в рамках национального проекта "Семья". Среди них — библиотека имени А.С. Попова в Приокском районе, библиотека имени Ленинского Комсомола в Сормовском районе, библиотека имени Ю.А. Адрианова в Автозаводском районе, центральная районная библиотека имени Ф.М. Достоевского в Канавинском районе и центральная детская библиотека имени А.М. Горького в Нижегородском районе. Также диктант можно будет написать в Нижегородской областной детской библиотеке имени Т.А. Мавриной и областной научной библиотеке имени В.И. Ленина.

Площадки акции откроются и в культурных учреждениях: в корпусах "Зарубежное искусство" и "Русское искусство" Нижегородского художественного музея, Русском музее фотографии, литературно-мемориальном музее имени Н.А. Добролюбова и Музее А.Д. Сахарова. Кроме того, диктант будут читать в Институте филологии и журналистики ННГУ имени Н.И. Лобачевского, в кампусе НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, культурно-просветительском центре "Академия "Маяк" имени А.Д. Сахарова, а также в Доме Эвениуса, Доме архитектора и культурном центре "Короленко, 18". В регионе к акции присоединятся жители Горбатова и Балахны.

Полный список площадок доступен на официальном сайте проекта, регистрация стартовала 8 апреля.

