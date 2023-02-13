Ремонт в больнице №33 Нижнего Новгорода находится в завершающей стадии Общество

Ремонт в больнице №33 Нижнего Новгорода находится в завершающей стадии. Об этом сообщили в медучреждении.

Согласно информации, речь идет об отделениях, расположенных с 1 по 4 этаж. Там ремонтные работы или уже завершены, или близятся к окончанию.

Что касается 5-го этажа медучреждения, то на нем с начала пандемии коронавируса обустроена "красная зона". Как отметил главврач больницы Павел Зубеев, данное обстоятельство препятствует быстрому проведению ремонтных работ.

По данным руководства медучреждения. с наступлением теплой погоды весной запланирован капитальный ремонт крыши и ремонт палат, ранее пострадавших из-за протечки кровли.

Павел Зубеев также прокомментировал ситуацию с обеспечением питанием пациентов больницы. По его словам, еда выдаётся в одноразовой посуде согласно требованиям к питанию пациентов по весу и диетическим качествам. В больнице на регулярной основе проводится опрос пациентов о качестве предоставляемого питания.

"Руководство медучреждения открыто для всех замечаний по питанию, а также по иным вопросам, включая ход лечения и условия пребывания в больнице. Главный врач проверит сигналы, указывающие на неудовлетворительное качество постельного белья, в случае подтверждения информации белье будет заменено. Что касается санитарных условий, в больнице планируют провести дополнительную дезинсекцию. Просим пациентов озвучивать свои жалобы руководству больницы напрямую для эффективного устранения замечаний. Задача коллектива больницы – оказывать всевозможную медицинскую помощь нижегородцам в доброжелательном и объективном формате", - сказал Павел Зубеев.

Ранее сообщалось, что приемное отделение нижегородской больницы №40 будет модернизировано.