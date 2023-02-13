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Дополнительные поезда назначили на маршрут Нижний Новгород - Адлер. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, дополнительные составы вводятся для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в сообщении с югом России.
Так, еще один поезд из Нижнего Новгорода будет отправляться 24 и 28 марта, 2,6,10 и 14 апреля в 19:14 и прибывать в Адлер через день в 09:42. В обратном направлении он отправится 26 и 30 марта, 4,8,12 и 16 апреля в 15:41 с прибытием в столицу Приволжья через день в 07:16.
Ранее сообщалось, что поезд Нижний Новгород - Иваново планируется запустить в 2023 году.
Также напомним, что Нижний Новгород и Лабытнанги в ЯНАО в апреле 2023 года свяжет прямой поезд.
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