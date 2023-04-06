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Бизнес

Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству заявок на льготный лизинг оборудования

07 апреля 2023 18:27  [261] Бизнес

Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по активности привлечения предпринимателями льготного лизинга на оборудование в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в Корпорации МСП.

Программа льготного лизинга действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Услуги оказывает организация "МСП Лизинг", входящая в структуру Корпорации МСП.

Так, предприниматели из Нижегородской области подали заявки на 60,8 млн рублей.

"Льготный лизинг – востребованный у нижегородцев инструмент для развития бизнеса. Он позволяет получить финансирование на более выгодных условиях, что актуально в текущей ситуации. Господдержка помогает улучшить экономику предприятий, обеспечить стабильную их работу в сложившихся условиях", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на Цифровой платформе МСП.РФ.

Всего по итогам первого квартала 2023 года "МСП-Лизинг" получила заявки на льготный лизинг оборудования из 40 регионов на общую сумму более 1,7 млрд рублей.

Во втором квартале начался новый этап подачи заявок на МСП.РФ. В 2023 году полностью цифровизирована подача и обработка заявок на лизинговую поддержку. В кабинете клиента проверка на соответствие базовым критериям льготной лизинговой программы происходит автоматически. Заявка и документы подписываются электронной подписью. Благодаря цифровой среде сократился объем требуемых документов, снизился срок рассмотрения заявок. Теперь подать заявку можно в любое время и в любой точке страны.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил эффективность первой заявочной кампании, которая была создана в сентябре 2022 года на базе четырех лизинговых организаций.

"Мы запустили заявочную кампанию в последние дни февраля этого года. Фактически за один месяц – март - мы превзошли в разы те результаты, которые продемонстрировали четыре лизинговые компании за первые три месяца прошлого года. Именно для повышения охвата была проведена реорганизация и создана одна консолидированная лизинговая компания. Мы не останавливаемся на достигнутом, собираем сейчас «обратную связь» от бизнеса и по ее итогам продолжим совершенствовать нашу лизинговую поддержку", – подчеркнул он.

К концу 2023 года Корпорация МСП намерена предоставить микро, малому и среднему бизнесу лизинговое финансирование на общую сумму 9,5 млрд рублей. В дополнение к действующему продукту готовится запуск льготного лизинга с лимитом до 100 млн рублей для средних предприятий по программе "Приоритет".

Повышение доступности услуги для предпринимателей связано в том числе с доступными условиями финансовой поддержки. По действующей программе микро и малому бизнесу доступно финансирование на сумму от 0,5 млн до 50 млн рублей на срок до 84 месяцев. Ставка составляет 6% для российского оборудования и 8% для иностранного. Авансирование – от 10% от стоимости предмета лизинга и от 0% – при наличии поручительства РГО (региональной гарантийной организации). Отсутствует необходимость залога, внедрены «плавающие» графики платежей (в том числе с учетом сезонности бизнеса), первый платеж – только через 30 дней после приемки оборудования и др.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию об актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале мойбизнес52.рф.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
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