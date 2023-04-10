Нижегородский производитель молока инвестировал 30 млн рублей в строительство высокотехнологичного телятника в Гагинском районе

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородский производитель молока СПК "Березники" инвестировал 30 млн рублей в создание высокотехнологичного телятника на 250 голов в Гагинском районе.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, финансирование на создание технологичных животноводческих комплексов в регионе увеличено. В частности, в 2023 году на эти цели будет направлено свыше 500 млн рублей.
Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов напомнил, что за последние пять лет производство молока выросло на 20%, а мясной продукции - на 10%. По его словам, задачей является укрепление продовольственной безопасности региона и обеспечение жителей качественными продуктами питания местного производства.
Всего в 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области предусмотрено 5,4 млрд рублей субсидий. В частности, на поддержку животноводства выделено около 1,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что объем продукции сельского хозяйства в 2022 году в Нижегородской области составил 120 млрд рублей. Более 12 тысяч единиц техники будет задействовано в посевной кампании 2023 года в Нижегородской области.
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