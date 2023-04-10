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Экономика

Нижегородский производитель молока инвестировал 30 млн рублей в строительство высокотехнологичного телятника в Гагинском районе

13 апреля 2023 15:16  [61] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский производитель молока СПК "Березники" инвестировал 30 млн рублей в создание высокотехнологичного телятника на 250 голов в Гагинском районе.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, финансирование на создание технологичных животноводческих комплексов в регионе увеличено. В частности, в 2023 году на эти цели будет направлено свыше 500 млн рублей.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов напомнил, что за последние пять лет производство молока выросло на 20%, а мясной продукции - на 10%. По его словам, задачей является укрепление продовольственной безопасности региона и обеспечение жителей качественными продуктами питания местного производства. 

Всего в 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области предусмотрено 5,4 млрд рублей субсидий. В частности, на поддержку животноводства выделено около 1,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объем продукции сельского хозяйства в 2022 году в Нижегородской области составил 120 млрд рублей. Более 12 тысяч единиц техники будет задействовано в посевной кампании 2023 года в Нижегородской области.

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Теги:
АПК Гагинский район
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